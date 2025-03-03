Трамп заявил, что пока не обсуждал остановку военной помощи для Украины
Также Трамп говорит, что соглашение об ископаемых "не мертвое"
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Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не обсуждал остановку военной помощи для Украины, говорит, что все "будет зависеть от того, что будет дальше".
Об этом Трамп заявил на пресс-конференции.
"Мы пока этого не обсуждали. Все будет зависеть от того, что будет происходить дальше, много вещей происходит прямо сейчас, пока мы говорим. Я могу дать вам ответ, а потом вернуться в мой кабинет, в мой прекрасный Овальный кабинет, и узнать, что этот ответ уже устарел. Это как в бизнесе", - сказал Трамп.
Относительно соглашения о полезных ископаемых Трамп отметил, что оно "не мертвое". Он также в очередной раз добавил, что президент Украины Владимир Зеленский должен "быть более благодарным", поскольку "потому что эта страна прошла с ними через все испытания".
"Я думаю, что это большая сделка для нас, потому что Байден очень, очень глупо дал 350 миллиардов долларов Украине, чтобы воевать, и вы знаете, что произошло", – сказал президент США.
Он пообещал больше сказать о сделке в речи 4 марта, которую он анонсировал ранее в соцсетях.
Также Трамп еще раз прокомментировал слова Зеленского о том, что окончание войны с Россией еще "очень, очень далеко".
"Я хочу, чтобы это закончилось быстрее. Я не хочу, чтобы это длилось годами, и лучше бы президент Зеленский, который сделал заявление, был неправ насчет этого", – сказал Трамп.
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