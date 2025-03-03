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Трамп заявил, что пока не обсуждал остановку военной помощи для Украины

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Также Трамп говорит, что соглашение об ископаемых "не мертвое"

Трамп заявил, что пока не обсуждал остановку военной помощи для Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не обсуждал остановку военной помощи для Украины, говорит, что все "будет зависеть от того, что будет дальше".

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Об этом Трамп заявил на пресс-конференции.

"Мы пока этого не обсуждали. Все будет зависеть от того, что будет происходить дальше, много вещей происходит прямо сейчас, пока мы говорим. Я могу дать вам ответ, а потом вернуться в мой кабинет, в мой прекрасный Овальный кабинет, и узнать, что этот ответ уже устарел. Это как в бизнесе", - сказал Трамп.

Относительно соглашения о полезных ископаемых Трамп отметил, что оно "не мертвое". Он также в очередной раз добавил, что президент Украины Владимир Зеленский должен "быть более благодарным", поскольку "потому что эта страна прошла с ними через все испытания".

"Я думаю, что это большая сделка для нас, потому что Байден очень, очень глупо дал 350 миллиардов долларов Украине, чтобы воевать, и вы знаете, что произошло", – сказал президент США.

Он пообещал больше сказать о сделке в речи 4 марта, которую он анонсировал ранее в соцсетях.

Также Трамп еще раз прокомментировал слова Зеленского о том, что окончание войны с Россией еще "очень, очень далеко".

"Я хочу, чтобы это закончилось быстрее. Я не хочу, чтобы это длилось годами, и лучше бы президент Зеленский, который сделал заявление, был неправ насчет этого", – сказал Трамп.

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
03.03.2025 в 23:48
Пляяяя большего клоуна история еще не знала..
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
03.03.2025 в 23:48
Пляяяя большего клоуна история еще не знала..
Ответить
2
1

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