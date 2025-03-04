1340 оккупантов и система ПВО. Генштаб рассказал о потерях врага за сутки
244 единицы техники
Азов
За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1340 оккупантов, 3 танка, 45 артсистем и 1 средство ПВО.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери российской армии с 24.02.22 по 04.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 879 410 (+1340) человек,
- танков - 10255 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 21298 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 24064 (+45) ед,
- РСЗО - 1306 (+0) ед,
- средства ПВО - 1094 (+1) ед,
- самолетов - 370 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 27741 (+86),
- крылатые ракеты - 3085 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 39428 (+101) ед,
- специальная техника - 3768 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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