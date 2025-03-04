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1340 оккупантов и система ПВО. Генштаб рассказал о потерях врага за сутки

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244 единицы техники

1340 оккупантов и система ПВО. Генштаб рассказал о потерях врага за сутки

Азов

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За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1340 оккупантов, 3 танка, 45 артсистем и 1 средство ПВО.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери российской армии с 24.02.22 по 04.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 879 410 (+1340) человек,
  • танков - 10255 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 21298 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 24064 (+45) ед,
  • РСЗО - 1306 (+0) ед,
  • средства ПВО - 1094 (+1) ед,
  • самолетов - 370 (+0) ед,
  • вертолетов - 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 27741 (+86),
  • крылатые ракеты - 3085 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 39428 (+101) ед,
  • специальная техника - 3768 (+0).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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