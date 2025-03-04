Трамп приостановил военную помощь Украине - Белый Дом
Это все-таки случилось
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп приостановил предоставление военной помощи Украине после спора с украинским президентом Владимиром Зеленским в пятницу в Овальном кабинете.
"Президент ясно дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были преданы этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению", - заявил представитель Белого дома в комментарии CNN.
Это решение может касаться не только оборудования на сумму 3,85 миллиарда долларов, которое было предусмотрено при предыдущей администрации Байдена. Приостановление также может касаться американского оборудования, которое США уже предоставили или продолжают предоставлять Украине.
Согласно сообщениям Bloomberg и Fox News, пауза продлится до тех пор, пока Трамп не решит, что лидеры страны демонстрируют "добросовестную приверженность миру".
"Это не окончательное прекращение помощи, это пауза", - цитирует Fox News официального представителя администрации Трампа.
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