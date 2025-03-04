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Трамп приостановил военную помощь Украине - Белый Дом

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Это все-таки случилось

Трамп приостановил военную помощь Украине - Белый Дом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Дональд Трамп приостановил предоставление военной помощи Украине после спора с украинским президентом Владимиром Зеленским в пятницу в Овальном кабинете.

"Президент ясно дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были преданы этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению", - заявил представитель Белого дома в комментарии CNN.

Это решение может касаться не только оборудования на сумму 3,85 миллиарда долларов, которое было предусмотрено при предыдущей администрации Байдена. Приостановление также может касаться американского оборудования, которое США уже предоставили или продолжают предоставлять Украине.

Согласно сообщениям Bloomberg и Fox News, пауза продлится до тех пор, пока Трамп не решит, что лидеры страны демонстрируют "добросовестную приверженность миру".

"Это не окончательное прекращение помощи, это пауза", - цитирует Fox News официального представителя администрации Трампа.

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Источник:
CNN
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
04.03.2025 в 09:25
Так трамп особо и не скрывал никогда своей любви к путлеру, вполне явно показывал на чьей он стороне..
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Комментарии 13
Matachorros (Chicago)
04.03.2025 в 09:25
Так трамп особо и не скрывал никогда своей любви к путлеру, вполне явно показывал на чьей он стороне..
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4
2
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Просто Квашин (Харків)
04.03.2025 в 09:35
Пшов найух, свинособака путінський !
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Spokoyno (Київ)
04.03.2025 в 09:11
Як це "героїчно" та цинічно! Підтримати більш сильнішого агресора Зупинивши допомогу тому, чию територіальну цілісність США зобов'язалась забезпечувати! PS Алекс чи може знову щось з перекладом... Чи ви вважаєте правильним не надавати допомогу для відбиття агресії? Або ми щось пропустили і Трамп "наїхав" і на орду? Признав що Пу... агресор і запропонував ху#лу забратися геть з України...
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Просто Квашин (Харків)
04.03.2025 в 09:11
Я знаю що на окупованій українській землі є Нью-Йорк, а про Чікаго не чув... Це лугандонське чморило ненавидить демократію і Захід, а пише уб.людок - Чікаго.... Анекдот....
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Matachorros (Chicago)
04.03.2025 в 09:04
Теперь остаётся один вопрос, когда родина в опасности, ублюдок простокваша, пойдет наконец-то в ЗСУ, или как всегда навалит в штаны и продолжит ныкаться у бабки в подвале...)))
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2
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Просто Квашин (Харків)
04.03.2025 в 09:08
Як тільки ти, лугандонська свинособака, будеш на СВО -- я зразу в ТЦК...
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0
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Matachorros (Chicago)
04.03.2025 в 09:11
Что и требовалось доказать))) трусливое сцыкло)) которое боится ЗСУ....в тцк он будет,от тцк ты бегаешь со скоростью поноса))))
 
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Просто Квашин (Харків)
04.03.2025 в 09:13
Так ти ка.цап, коли на СВО плануєш ??? Чорний пакет знайшов ???
 
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Просто Квашин (Харків)
04.03.2025 в 09:03
Хто знає, чому жителі з Макєєвки, Донецька, Горловки та інших ТИМЧАСОВО окупованих міст України в своїх ніках пишуть, що вони з Монреаля, Вашингтона, Бетіса, Буенос-Айреса, Малаги та Чікаго ? Ці чморили най.общики навіть не здогадуються, що коли в Києві 10 година ранку, то в США 3 година ночі. Лугандонські деб.іли хочуть сказати, що вони цілий день працюють, а потім цілу ніч спілкуються на сайтах ??? І так роками ??? Клінічні ідіоти. А такі недоумки, як барсел0х, ще й запитують -- як там у вас в Чікаго (Нью-Йорку, Лос-Анжелесі) ??? А чмо таке -- "а я вчєра відєл Трампа с Венсом в супермаркєтє АТБ !" або "а я вчєра єхал в автобусє с Беном Афлєком і Леді Гагой!"
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Просто Квашин (Харків)
04.03.2025 в 09:01
Х.у.йло американське....
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Algrab (Костопiль)
04.03.2025 в 08:58
Підар...
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Matachorros (Chicago)
04.03.2025 в 08:57
Что и требовалось доказать.
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Просто Квашин (Харків)
04.03.2025 в 09:00
Що ти, пі.дар лугандонський, кому доказать хочеш ??? Ми й так знаєм, що ти прихвостень х.у.й.ла та прихильник "руцькага міра"....
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