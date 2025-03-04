Милевский: Наше поколение на все забивало, а сейчас вы больше каблуки

Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский сравнил свое поколение футболистов с нынешним.

"Характер нужен. Характер такой, знаешь, чтобы ух. Вот наше поколение на все забивало: на девушек, на жен. Шли и сидели, а сейчас вы больше каблуки. Ну просто каблуки.

Если собираемся, то почему бы не собраться? Ну не хочешь ты пиво пить, окей, выпей там колу. Поговорить о чем-то, посмеяться. Это сближает коллектив", — сказал Милевский.