Милевский: Наше поколение на все забивало, а сейчас вы больше каблуки
Артем рассказал о важности общения в коллективе
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Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский сравнил свое поколение футболистов с нынешним.
"Характер нужен. Характер такой, знаешь, чтобы ух. Вот наше поколение на все забивало: на девушек, на жен. Шли и сидели, а сейчас вы больше каблуки. Ну просто каблуки.
Если собираемся, то почему бы не собраться? Ну не хочешь ты пиво пить, окей, выпей там колу. Поговорить о чем-то, посмеяться. Это сближает коллектив", — сказал Милевский.
Напомним, что сейчас Милевский выступает за медийный клуб ICNIS.
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Источник:ICNIS.FC
Опубликовал: Алина Ерофеева
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Просто Квашин (Харків)
04.03.2025 в 10:00
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