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Милевский: Наше поколение на все забивало, а сейчас вы больше каблуки

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Артем рассказал о важности общения в коллективе

Милевский: Наше поколение на все забивало, а сейчас вы больше каблуки

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Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский сравнил свое поколение футболистов с нынешним.

"Характер нужен. Характер такой, знаешь, чтобы ух. Вот наше поколение на все забивало: на девушек, на жен. Шли и сидели, а сейчас вы больше каблуки. Ну просто каблуки.

Если собираемся, то почему бы не собраться? Ну не хочешь ты пиво пить, окей, выпей там колу. Поговорить о чем-то, посмеяться. Это сближает коллектив", — сказал Милевский.

Напомним, что сейчас Милевский выступает за медийный клуб ICNIS.

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Артем Милевский
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Источник:
ICNIS.FC
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
04.03.2025 в 10:00
Всі ка.цапи і бульбаші -- алкаші... Ну досидівся ти по кабаках, що й кар'єру угробив, всі заробітки просрав та ледве-ледве життя не закінчив (Суркіс з того світу витягнув)... Характер... Де в тебе той характер ??? Характер - у Модріча, який в 40 років феєрить в РЕАЛІ... А ти Міля, схожий на 70 річного діда-інваліда....
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
04.03.2025 в 10:00
Всі ка.цапи і бульбаші -- алкаші... Ну досидівся ти по кабаках, що й кар'єру угробив, всі заробітки просрав та ледве-ледве життя не закінчив (Суркіс з того світу витягнув)... Характер... Де в тебе той характер ??? Характер - у Модріча, який в 40 років феєрить в РЕАЛІ... А ти Міля, схожий на 70 річного діда-інваліда....
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