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Россия запустила ночью почти 100 БПЛА. Результаты работы ПВО

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В этот раз цифра не трехзначная

Россия запустила ночью почти 100 БПЛА. Результаты работы ПВО

Міністерство оборони України

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В ночь на 4 марта 2025 года враг атаковал 99-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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Подтверждено сбитие 65-ти шахедов и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях. 32 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Одесская, Сумская и Донецкая области.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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