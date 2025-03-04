Россия запустила ночью почти 100 БПЛА. Результаты работы ПВО
В этот раз цифра не трехзначная
Міністерство оборони України
В ночь на 4 марта 2025 года враг атаковал 99-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
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Подтверждено сбитие 65-ти шахедов и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях. 32 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).
Вследствие вражеской атаки пострадали Одесская, Сумская и Донецкая области.
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Источник:Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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