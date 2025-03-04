ЕС из-за Орбана приостановил план военной помощи Украине на 20 млрд евро - Politico
Продолжают сыпаться настораживающие новости
Getty Images/Global Images Ukraine
Европейский Союз отложил решение о новом пакете военной помощи Украине на 20 млрд евро из-за сопротивления Венгрии. Об этом пишет Politico.
Как отмечает издание, ЕС уже выделил 60 млрд евро на военную помощь Украине в 2025 году, и эти деньги не подлежат сомнению. Впрочем, Будапешт блокирует этот пакет.
Читайте такжеТрамп приостановил военную помощь Украине - Белый Дом
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вероятно, может предложить более креативные способы заставить страны поддерживать Украину. Одним из вариантов разблокирования помощи может стать требование направлять 20% новых оборонных кредитов на поддержку Украины.
Председатель Евросовета Антониу Кошта признал провал попыток убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать помощь Киеву, но и отметил "широкое согласие" о необходимости для Европы стать "более суверенной, более способной и лучше оснащенной" для решения проблем безопасности.
Популярное сейчас
- Милевский: Наше поколение на все забивало, а сейчас вы больше каблуки
- Трамп приостановил военную помощь Украине - Белый Дом
- Милан переподписал основного хавбека, украинский нападающий будет играть в Румынии. Главные новости за 3 марта
- Еще одна страна объявила о готовности отправить в Украину миротворцев
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО
- "Их рвения хватило на один месяц". Рябоконь рассказал, как спонсоры бросили Диназ
Комментарии 1