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ЕС из-за Орбана приостановил план военной помощи Украине на 20 млрд евро - Politico

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ЕС из-за Орбана приостановил план военной помощи Украине на 20 млрд евро - Politico

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Европейский Союз отложил решение о новом пакете военной помощи Украине на 20 млрд евро из-за сопротивления Венгрии. Об этом пишет Politico.

Как отмечает издание, ЕС уже выделил 60 млрд евро на военную помощь Украине в 2025 году, и эти деньги не подлежат сомнению. Впрочем, Будапешт блокирует этот пакет.

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вероятно, может предложить более креативные способы заставить страны поддерживать Украину. Одним из вариантов разблокирования помощи может стать требование направлять 20% новых оборонных кредитов на поддержку Украины.

Председатель Евросовета Антониу Кошта признал провал попыток убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать помощь Киеву, но и отметил "широкое согласие" о необходимости для Европы стать "более суверенной, более способной и лучше оснащенной" для решения проблем безопасности.

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Источник:
Politico
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Bаrcelinius
04.03.2025 в 13:25
Гейропа, как всегда, сначала пообещает, а потом даёт заднюю, заткнув свой дающий проход, каким-нибудь орбаном.
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Комментарии 1
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Bаrcelinius
04.03.2025 в 13:25
Гейропа, как всегда, сначала пообещает, а потом даёт заднюю, заткнув свой дающий проход, каким-нибудь орбаном.
Ответить
0
0

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