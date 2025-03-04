Идет поиск альтернатив. В Раде оценили запас прочности без помощи США

Украина имеет запас оружия примерно на полгода без поддержки Соединенных Штатов Америки . Об этом заявил нардеп от фракции "Слуга Народа", член оборонного комитета Рады Федор Вениславский.

"Я думаю, что запас прочности в Украине точно есть где-то на полгода даже без системной помощи со стороны США, но будет, конечно, значительно сложнее. Поэтому сейчас все работают - и команда президента, и Верховная рада, и наш комитет - над тем, чтобы рассмотреть варианты компенсации этого количества и качества вооружения, которое США могут прекратить или уже прекратили нам предоставлять.

Наш военно-промышленный комплекс за три года набрал достаточно большой способности и способен существенно нивелировать угрозы и риски", - сказал он в интервью РБК-Украина.