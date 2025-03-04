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Идет поиск альтернатив. В Раде оценили запас прочности без помощи США

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Идет поиск альтернатив. В Раде оценили запас прочности без помощи США

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украина имеет запас оружия примерно на полгода без поддержки Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил нардеп от фракции "Слуга Народа", член оборонного комитета Рады Федор Вениславский.

"Я думаю, что запас прочности в Украине точно есть где-то на полгода даже без системной помощи со стороны США, но будет, конечно, значительно сложнее. Поэтому сейчас все работают - и команда президента, и Верховная рада, и наш комитет - над тем, чтобы рассмотреть варианты компенсации этого количества и качества вооружения, которое США могут прекратить или уже прекратили нам предоставлять.

Наш военно-промышленный комплекс за три года набрал достаточно большой способности и способен существенно нивелировать угрозы и риски", - сказал он в интервью РБК-Украина.

Отмечается, что основной целью сейчас является обеспечение украинских сил ПВО достаточным количеством средств для отражения воздушных атак, а также поиск возможности замены критического американского вооружения.

По информации The Economist, в случае прекращения поставок Украине ракет к ЗРК Patriot, большая часть Украины подвергнется разрушениям аналогичным тем, которые испытывает, например Харьков.

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Украина США Верховна Рада Федор Вениславский война с россией
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Источник:
РБК-Україна
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
04.03.2025 в 13:17
Хто знає, чому жителі з Макєєвки, Донецька, Горловки та інших ТИМЧАСОВО окупованих міст України в своїх ніках пишуть, що вони з Монреаля, Вашингтона, Бетіса, Буенос-Айреса, Малаги та Чікаго? Ці чморили най.общики навіть не здогадуються, що коли в Києві 10 година ранку, то в США 3 година ночі. Лугандонські деб.іли хочуть сказати, що вони цілий день працюють, а потім цілу ніч спілкуються на сайтах ??? І так роками ??? Клінічні ідіоти. А такі недоумки, як барсел0х, ще й запитують -- як там у вас в Чікаго (Нью-Йорку, Лос-Анжелесі) ??? А чмо таке -- "а я вчєра відєл Трампа с Венсом в супермаркєтє АТБ !" або "а я вчєра єхал в автобусє с Беном Афлєком і Леді Гагой!"
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Комментарии 4
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Просто Квашин (Харків)
04.03.2025 в 13:17
Хто знає, чому жителі з Макєєвки, Донецька, Горловки та інших ТИМЧАСОВО окупованих міст України в своїх ніках пишуть, що вони з Монреаля, Вашингтона, Бетіса, Буенос-Айреса, Малаги та Чікаго? Ці чморили най.общики навіть не здогадуються, що коли в Києві 10 година ранку, то в США 3 година ночі. Лугандонські деб.іли хочуть сказати, що вони цілий день працюють, а потім цілу ніч спілкуються на сайтах ??? І так роками ??? Клінічні ідіоти. А такі недоумки, як барсел0х, ще й запитують -- як там у вас в Чікаго (Нью-Йорку, Лос-Анжелесі) ??? А чмо таке -- "а я вчєра відєл Трампа с Венсом в супермаркєтє АТБ !" або "а я вчєра єхал в автобусє с Беном Афлєком і Леді Гагой!"
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0
1
Matachorros (Chicago)
04.03.2025 в 12:43
Да просто Европе , Канаде и Австралии нужно перестать жевать сопли, брать рашисткие бабки и использовать по назначению.
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3
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Просто Квашин (Харків)
04.03.2025 в 13:16
Брехлива ка.цапська свинособака, коли це наші партнери брали в пара.шестані гроші, якщо ка.цапи на грані клапсу ? Вони навпаки нас фінансують із заморожених активів парашестана !
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oda1979 (Запорожье)
04.03.2025 в 12:07
трамп хандон
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