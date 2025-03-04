Идет поиск альтернатив. В Раде оценили запас прочности без помощи США
Время еще есть
Getty Images/Global Images Ukraine
Украина имеет запас оружия примерно на полгода
"Я думаю, что запас прочности в Украине точно есть где-то на полгода даже без системной помощи со стороны США, но будет, конечно, значительно сложнее. Поэтому сейчас все работают - и команда президента, и Верховная рада, и наш комитет - над тем, чтобы рассмотреть варианты компенсации этого количества и качества вооружения, которое США могут прекратить или уже прекратили нам предоставлять.
Наш военно-промышленный комплекс за три года набрал достаточно большой способности и способен существенно нивелировать угрозы и риски", - сказал он в интервью РБК-Украина.
Отмечается, что основной целью сейчас является обеспечение украинских сил ПВО достаточным количеством средств для отражения воздушных атак, а также поиск возможности замены критического американского вооружения.
По информации The Economist, в случае прекращения поставок Украине ракет к ЗРК Patriot, большая часть Украины подвергнется разрушениям аналогичным тем, которые испытывает, например Харьков.
Читайте такжеЕС из-за Орбана приостановил план военной помощи Украине на 20 млрд евро - Politico
Популярное сейчас
- Трамп приостановил военную помощь Украине - Белый Дом
- Что, снова ничья? Реал – Атлетико. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 04.03.2025
- Челси начал искать замену Мудрику
- Зеленский: Партнерские отношения между Украиной и США – достаточно крепкие. Я уверен, что наше сотрудничество продолжится
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО
- Барселона выдвинула Неймару условия относительно потенциального возвращения
Комментарии 4