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Дом легенды украинского футбола пострадал в Одессе от российского обстрела

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Валерий Поркуян, к счастью, остался цел

Дом легенды украинского футбола пострадал в Одессе от российского обстрела

Фото - UA-Футбол

Новина українською

В Одессе от российской атаки пострадал дом известного в прошлом футболиста "Звезды", "Черноморца", "Динамо" и "Днепра" Валерия Поркуяна.

Об этом сообщает Telegram-канал "БОМБАРДИР".

80-летний экс-игрок и тренер перенервничал, но, к счастью, не пострадал. Отмечается, что дом серьезно задело - от взрывной волны все окна были выбиты.

Валерий Семенович - участник финальных турниров двух чемпионатов мира – 1966 и 1970 годов. Уже не первый год он является экспертом UA-Футбол и охотно делится впечатлениями о событиях как в украинском футболе, так и о выступлениях наших клубов и национальной сборной на международной арене.

Напомним, 28 февраля в результате атаки российских оккупантов была повреждена тренировочная база "Черноморца".

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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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