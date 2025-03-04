Дом легенды украинского футбола пострадал в Одессе от российского обстрела
Валерий Поркуян, к счастью, остался цел
Фото - UA-Футбол
В Одессе от российской атаки пострадал дом известного в прошлом футболиста "Звезды", "Черноморца", "Динамо" и "Днепра" Валерия Поркуяна.
Об этом сообщает Telegram-канал "БОМБАРДИР".
80-летний экс-игрок и тренер перенервничал, но, к счастью, не пострадал. Отмечается, что дом серьезно задело - от взрывной волны все окна были выбиты.
Валерий Семенович - участник финальных турниров двух чемпионатов мира – 1966 и 1970 годов. Уже не первый год он является экспертом UA-Футбол и охотно делится впечатлениями о событиях как в украинском футболе, так и о выступлениях наших клубов и национальной сборной на международной арене.
Напомним, 28 февраля в результате атаки российских оккупантов была повреждена тренировочная база "Черноморца".
Популярное сейчас
- Долгожданная арена в Петровом и амбициозный проект Полесья: какие стадионы будут построены в Украине в будущем.
- Президент Зари объяснил, почему отпустил Батагова в Турцию
- Трамп приостановил военную помощь Украине - Белый Дом
- Зеленский: Партнерские отношения между Украиной и США – достаточно крепкие. Я уверен, что наше сотрудничество продолжится
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО
- Милевский: Наше поколение на все забивало, а сейчас вы больше каблуки