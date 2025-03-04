Дом легенды украинского футбола пострадал в Одессе от российского обстрела

В Одессе от российской атаки пострадал дом известного в прошлом футболиста "Звезды", "Черноморца", "Динамо" и "Днепра" Валерия Поркуяна.

Об этом сообщает Telegram-канал "БОМБАРДИР".

80-летний экс-игрок и тренер перенервничал, но, к счастью, не пострадал. Отмечается, что дом серьезно задело - от взрывной волны все окна были выбиты.

Валерий Семенович - участник финальных турниров двух чемпионатов мира – 1966 и 1970 годов. Уже не первый год он является экспертом UA-Футбол и охотно делится впечатлениями о событиях как в украинском футболе, так и о выступлениях наших клубов и национальной сборной на международной арене.

Напомним, 28 февраля в результате атаки российских оккупантов была повреждена тренировочная база "Черноморца".