Шмыгаль: Украина абсолютно спокойно будет продолжать сотрудничество с США

Украина хочет продолжать сотрудничество с Соединенными Штатами Америки. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конфереции.

"Сегодня эта поддержка есть в Украине, она продолжается. Относительно дискуссий о возможности прекращения (помощи от США), мы абсолютно спокойно всеми имеющимися и доступными для нас дипломатическими каналами будем продолжать спокойную работу с США, с Конгрессом США, с администрацией Трампа, с президентом Трампом... Сегодня Украина абсолютно твердо настроена продолжать сотрудничество с США", - отметил Шмыгаль.

В частности, правительство рассчитывает подписать соглашение о полезных ископаемых, заключение которого сорвалось на прошлой неделе.

"Мы готовы его подписывать и будем двигаться в этом направлении. Мы также работаем с нашими европейскими партнерами. И также благодарю Евросоюз, Еврокомиссию, все страны G7, все страны Евросоюза за непоколебимую поддержку Украины в течение этих трех лет.

Сегодня активно происходит коммуникация со всем нашими партнерами. Мы работаем над привлечением средств для украинского производства, а я подчеркиваю, более 30 % оружия, техники, боеприпасов Украина производит самостоятельно", - добавил Шмыгаль.