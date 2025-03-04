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Шмыгаль: Украина абсолютно спокойно будет продолжать сотрудничество с США

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Могут вернуться к злосчастному соглашению

Шмыгаль: Украина абсолютно спокойно будет продолжать сотрудничество с США

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украина хочет продолжать сотрудничество с Соединенными Штатами Америки. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конфереции.

"Сегодня эта поддержка есть в Украине, она продолжается. Относительно дискуссий о возможности прекращения (помощи от США), мы абсолютно спокойно всеми имеющимися и доступными для нас дипломатическими каналами будем продолжать спокойную работу с США, с Конгрессом США, с администрацией Трампа, с президентом Трампом... Сегодня Украина абсолютно твердо настроена продолжать сотрудничество с США", - отметил Шмыгаль.

В частности, правительство рассчитывает подписать соглашение о полезных ископаемых, заключение которого сорвалось на прошлой неделе.

"Мы готовы его подписывать и будем двигаться в этом направлении. Мы также работаем с нашими европейскими партнерами. И также благодарю Евросоюз, Еврокомиссию, все страны G7, все страны Евросоюза за непоколебимую поддержку Украины в течение этих трех лет.

Сегодня активно происходит коммуникация со всем нашими партнерами. Мы работаем над привлечением средств для украинского производства, а я подчеркиваю, более 30 % оружия, техники, боеприпасов Украина производит самостоятельно", - добавил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал приостановить поставки всей военной помощи Украине.

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Украина США Денис Шмыгаль война с россией
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Источник:
РБК-Україна
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Caballero (DC)
04.03.2025 в 15:17
Чудова новина! Більше оптимізму, панство! Нині ми сильніші, ніж три роки тому!
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1
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Комментарии 12
Caballero (DC)
04.03.2025 в 15:17
Чудова новина! Більше оптимізму, панство! Нині ми сильніші, ніж три роки тому!
Ответить
3
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
04.03.2025 в 14:26
Ти стій, паровоз, не стукайте колеса, Кондуктор, натисни на гальма. До мами до Сари, я пархатий їду, Бо часу в мене вже нема... Не жди мене, мамо, слухняного сина, Твій син барсел0х така ж падлюка, як колись Мене засмоктала путінська трясина, Й життя моє - це з СБУ постійна гра !
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0
3
Matachorros (Chicago)
04.03.2025 в 14:19
Каким образом если нам рубят поставки уже вчера....капец умник
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1
3
avatar
Просто Квашин (Харків)
04.03.2025 в 14:24
Вас ка.цапів, путінська свинособака, відрубили з 14 року....
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1
4
avatar
Bаrcelinius
04.03.2025 в 13:53
И буратины ж это всё схавают...
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1
5
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Сampeón
04.03.2025 в 14:16
не розумію алкашнячу. напиши норм
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4
2
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Bаrcelinius
04.03.2025 в 14:40
гуглопер включи, длб
 
1
3
avatar
Просто Квашин (Харків)
04.03.2025 в 14:48
Пархатий щур ! Коли мозок до язика підкючиш, дятел ???
 
1
2
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Просто Квашин (Харків)
04.03.2025 в 14:25
Пархатий, це ж ти і є буратіно... Постійно брешеш на Україну....
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1
3
fanatSD (донецк)
04.03.2025 в 14:31
фуфло помой мразь обрезанная
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3
Caballero (DC)
04.03.2025 в 15:20
Олеже, директор магазинчику в твоєму будинку Рая Іванівна, каже, що ти не розвантажив дві ранкові машини з хлібом і картоплею, а коли з'явився на роботу опівдні з перегаром, то наригав на пакети з молоком і йогуртом. С.у.к.а! Коли ти попустишся! Коли проп'єш квартиру без опалення і підеш бомжувати з батьками-пенсіонерами по підвалах?
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3
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
04.03.2025 в 15:23
 
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