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Генштаб сообщил о поражении ряда важных объектов на территории РФ

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Генштаб сообщил о поражении ряда важных объектов на территории РФ

Апостроф

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 4 марта 2025 года атаковали ряд важных нефтегазовых объектов на территории России. Об этом пишет Генштаб ВСУ.

"В Ростовской области рф поражена нефтеперекачивающая инфраструктура оккупантов, задействованная в обеспечении армии захватчиков. Зафиксированы мощные взрывы и пожар на территории цели.

Также есть попадания по производственным мощностям Сызранского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. Противник активно противодействовал средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО. На предприятии зафиксирован пожар.

Кроме этого, имеется информация о мощных взрывах в районе Сохрановского линейно-производственного управления магистральных газопроводов в Ростовской области РФ", - говорится в сообщении.

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