"План Б не рассматриваем, только победа". Шмыгаль - о действиях в случае прекращения помощи
Есть нацеленность
фото из свободных источников
В случае прекращения поддержки со стороны ЕС и США Украина продолжит борьбу за победу. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции.
"У нас с вами один план - побеждать и выживать. Другого плана не может быть, только "план А" - бороться до победы Украины. Вот это наш план и мы работаем согласно этому плану. Мы сталкиваемся с различными вызовами уже в течение этих трех лет. И разные были ситуации и чрезвычайно сложные и легкие, но каждый раз мы эти вызовы преодолеваем, потому что у нас нет выбора.
Мы или будем их преодолевать, проходить, защищать свое государство, сражаться с врагом и победим, или "план Б" будем писать уже не мы. То есть я "план Б" не рассматриваю. У нас "план А" - это наша победа", - говорит Шмыгаль.
Ранее президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине.
Читайте такжеШмыгаль: Украина абсолютно спокойно будет продолжать сотрудничество с США
Популярное сейчас
- Сын легенды сборной Бразилии присоединился к украинскому клубу
- Шанс стать первым номером. Легендарный клуб АПЛ интересуется Луниным
- Трамп приостановил военную помощь Украине - Белый Дом
- Зеленский: Партнерские отношения между Украиной и США – достаточно крепкие. Я уверен, что наше сотрудничество продолжится
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО
- Матч Шахтер - Кривбас рассудит Деревинский и другие назначения на 20-й тур УПЛ
Комментарии 3