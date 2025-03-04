"План Б не рассматриваем, только победа". Шмыгаль - о действиях в случае прекращения помощи

В случае прекращения поддержки со стороны ЕС и США Украина продолжит борьбу за победу. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции.

"У нас с вами один план - побеждать и выживать. Другого плана не может быть, только "план А" - бороться до победы Украины. Вот это наш план и мы работаем согласно этому плану. Мы сталкиваемся с различными вызовами уже в течение этих трех лет. И разные были ситуации и чрезвычайно сложные и легкие, но каждый раз мы эти вызовы преодолеваем, потому что у нас нет выбора.

Мы или будем их преодолевать, проходить, защищать свое государство, сражаться с врагом и победим, или "план Б" будем писать уже не мы. То есть я "план Б" не рассматриваю. У нас "план А" - это наша победа", - говорит Шмыгаль.