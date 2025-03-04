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"План Б не рассматриваем, только победа". Шмыгаль - о действиях в случае прекращения помощи

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"План Б не рассматриваем, только победа". Шмыгаль - о действиях в случае прекращения помощи

фото из свободных источников

Новина українською

В случае прекращения поддержки со стороны ЕС и США Украина продолжит борьбу за победу. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции.

"У нас с вами один план - побеждать и выживать. Другого плана не может быть, только "план А" - бороться до победы Украины. Вот это наш план и мы работаем согласно этому плану. Мы сталкиваемся с различными вызовами уже в течение этих трех лет. И разные были ситуации и чрезвычайно сложные и легкие, но каждый раз мы эти вызовы преодолеваем, потому что у нас нет выбора.

Мы или будем их преодолевать, проходить, защищать свое государство, сражаться с врагом и победим, или "план Б" будем писать уже не мы. То есть я "план Б" не рассматриваю. У нас "план А" - это наша победа", - говорит Шмыгаль.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине.

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Источник:
Новини.LIVE
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Andrumas (Düsseldorf)
04.03.2025 в 15:59
А сам шмыгаль не хочет отправиться защищать государство и сражаться с врагом не из уютного киевского кабинета?
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Комментарии 3
Andrumas (Düsseldorf)
04.03.2025 в 15:59
А сам шмыгаль не хочет отправиться защищать государство и сражаться с врагом не из уютного киевского кабинета?
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Просто Квашин (Харків)
04.03.2025 в 16:07
А ти, лугандонський ган.дон, вже в окопах, що інших відправляєш, путінський пацюк...
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fanatSD (донецк)
04.03.2025 в 16:28
ты уже держишь оборону в "дюссельдорфе".тупая падаль.отрабатываешь миску похлёбки из паРАШИ
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