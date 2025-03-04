На 72-м году скончался экс-полузащитник "Металлиста" и "Динамо".

Харьковский "Металлист 1925" сообщил о смерти Сергея Николаевича Малько.

Родился будущий футболист в Песочине Харьковской области. Начинал карьеру с харьковского "Маяка".

В 1974 году Малько присоединился к "Металлисту". Выступал на позициях нападающего и полузащитника. Футболист также выступал за "Днепр" и "Динамо". Затем вернулся в "Металлист" и играл за харьковский клуб до 1982 года.

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За "Металлист" Сергей Малько сыграл 221 матч, в котором забил 40 голов.