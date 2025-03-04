Отчеты с границы подтверждают заявления США о приостановлении помощи Украине, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что информация с границы и хаба помощи в Ясенке подтверждает сообщения о приостановлении военной помощи США Украине, что ставит Европу в сложную ситуацию.

Об этом он сказал на открытии заседания польского правительства, информирует "ЕП".

"Ситуация серьезная, мне не надо никого убеждать, что она требует от правительства особой концентрации", - заявил Туск.

"Мы будем принимать решения, которые потребуют полной солидарности государства, ваших министерств. Наступают дни и недели, когда совершенно необходимо прекратить бесплодные дискуссии, споры о престиже, коалиционные разногласия. Правительство должно будет принимать решения "в каком-то экстраординарном режиме", - сказал Туск.

Туск также отметил, что нет оснований сомневаться в достоверности заявлений американских представителей, поскольку информация, поступающая из польского центра в Ясенке, подтверждает приостановление поставок военной помощи.

"Отчеты, которые поступают с границы, из нашего центра в Ясенке, подтверждают заявления американской стороны. Это, конечно, ставит Европу, Украину, Польшу в более сложную ситуацию, но мы должны справиться с этой ситуацией", - добавил премьер-министр.

Напомним, что утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.