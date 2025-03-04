  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трамп сегодня ночью представит в Конгрессе "мирный план" для Украины
В тренде

Трамп сегодня ночью представит в Конгрессе "мирный план" для Украины

Общие новости
Обновлено

Выступление планируется в ночь с 4 на 5 марта

Трамп сегодня ночью представит в Конгрессе "мирный план" для Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп выступит на совместном заседании Конгресса, произнесет речь на тему "Обновление американской мечты", в которой обозначит свои планы для нации и дальнейшие действия во внешней политике.

Читайте такжеТрамп приостановил военную помощь Украине - Белый Дом

Об этом пишет Fox News.

Относительно внешней политики, ожидается, что президент обозначит свои планы "по восстановлению мира во всем мире". Представитель Белого дома сообщил Fox News Digital, что Трамп изложит свои планы по прекращению войны в Украине.

Он также сосредоточится на работе своей администрации, направленной на освобождение всех заложников из сектора Газа.

Выступление планируется во вторник вечером в 21 час по местному времени (4 часа утра среды по киевскому) в Капитолии.

Представители Демократической партии США рассматривают варианты препятствования выступлению президента Дональда Трампа в Конгрессе.

Интересно, что в заметке в своей соцсети Truth Social от 3 марта Трамп заявил, что его речь "будет великой".

Недавно Трамп также распорядился приостановить всю военную помощь Украине, пока не увидит, что Киев "демонстрирует добрую волю к миру".

По теме
yellow-arrow
Зеленский: Мы готовы работать под сильным лидерством президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира
yellow-arrow
Отчеты с границы подтверждают заявления США о приостановлении помощи Украине, - Туск
yellow-arrow
На 72-м году скончался экс-полузащитник Металлиста и Динамо
Дональд Трамп война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Просто Квашин (Харків)
04.03.2025 в 19:30
Gudvin85 (Горлівка) -- колишній попочленець армії лугандона, до цього різноробочий овощебази м.Горлівка, після боїв зі славними ЗСУ позбавився пів дупи, та частини причандала. Це є причиною агресивних і постійних нападок на українців. На сьогоднішній день є мийщиком посуду в столовій, де харчуються кадирівці. Так як після поранення він не отримує ні копійки від бандформування лугандона, то вимушений надавати послуги сексуального характеру для кадирівських козо.йо.бів...
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 8
avatar
Просто Квашин (Харків)
04.03.2025 в 19:30
Gudvin85 (Горлівка) -- колишній попочленець армії лугандона, до цього різноробочий овощебази м.Горлівка, після боїв зі славними ЗСУ позбавився пів дупи, та частини причандала. Це є причиною агресивних і постійних нападок на українців. На сьогоднішній день є мийщиком посуду в столовій, де харчуються кадирівці. Так як після поранення він не отримує ні копійки від бандформування лугандона, то вимушений надавати послуги сексуального характеру для кадирівських козо.йо.бів...
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
04.03.2025 в 19:14
Интересно лишь одно. План будет тупой, или очень тупой?
Ответить
1
0
Gudvin85 (Киев)
04.03.2025 в 19:19
А что Зеля в соавторы набивается?
Ответить
0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
04.03.2025 в 19:12
Путінські прихильники ! Любителі "руZZкага міра" ! Барсел0х, су.чка шарлотка, морська свинка №23, попочленці лугандона гудвін і фатов, малолітній недоумок олень, виповзок дурмас та ще пару ждунів ! Якого хє.ра, ви, як портові шлюхи, чіпляєтесь та нав'язуєте себе ? Займіться, в кінці кінців, звичною для себе справою - випийте бояри під брюкву і грузді, набийте один одному рожі, пообнімайтеся з березками та проблюйтесь під ними, станцюйте "бариню" під балалайку - та мордою в багно ! Чи ви не ка.цапи, "мать вашу" !!!
Ответить
0
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
04.03.2025 в 18:12
Демократы не дадут выступить агенту кгб Краснову и разобют его башку об трибуну. Смотрим всё это в он-лайн на ютубе в 4 утра! Это будет очень красиво!
Ответить
0
1
Gudvin85 (Киев)
04.03.2025 в 18:08
Зеленский: вот c.yka, мой план украл. А мирный??? Тогда точно c.yka
Ответить
0
4
andrey B
04.03.2025 в 18:35
иди удавись чмо продажное
Ответить
2
1
Gudvin85 (Киев)
04.03.2025 в 19:14
Ты о 350 лярдах, ну и кто продажное?
 
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости