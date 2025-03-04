Трамп сегодня ночью представит в Конгрессе "мирный план" для Украины
Выступление планируется в ночь с 4 на 5 марта
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп выступит на совместном заседании Конгресса, произнесет речь на тему "Обновление американской мечты", в которой обозначит свои планы для нации и дальнейшие действия во внешней политике.
Об этом пишет Fox News.
Относительно внешней политики, ожидается, что президент обозначит свои планы "по восстановлению мира во всем мире". Представитель Белого дома сообщил Fox News Digital, что Трамп изложит свои планы по прекращению войны в Украине.
Он также сосредоточится на работе своей администрации, направленной на освобождение всех заложников из сектора Газа.
Выступление планируется во вторник вечером в 21 час по местному времени (4 часа утра среды по киевскому) в Капитолии.
Представители Демократической партии США рассматривают варианты препятствования выступлению президента Дональда Трампа в Конгрессе.
Интересно, что в заметке в своей соцсети Truth Social от 3 марта Трамп заявил, что его речь "будет великой".
Недавно Трамп также распорядился приостановить всю военную помощь Украине, пока не увидит, что Киев "демонстрирует добрую волю к миру".
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