Зеленский: Мы готовы работать под сильным лидерством президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина стремится к миру и готова "быстро работать", чтобы закончить войну.

Об этом глава государства написал в соцсети X.

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"Никто из нас не хочет бесконечной войны. Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством Президента Трампа, чтобы достичь прочного мира. Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну", - отметил президент.

По его словам, первыми этапами могут стать:

освобождение пленных;

немедленное перемирие в небе: запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры;

немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое.

Зеленский также отметил, что Украина хочет быстро пройти все последующие этапы и вместе с США договориться о "сильной окончательной сделке".

"Мы действительно ценим то, как много Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить суверенитет и независимость. И мы помним тот переломный момент, когда Президент Трамп предоставил Украине "джавелины". Мы благодарны за это", - отметил он.

Как заявил Зеленский, встреча в Белом доме 28 февраля "прошла не так, как предполагалось" и ему "жаль, что так произошло".

"Пришло время сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение были конструктивными. Что касается соглашения о минералах и безопасности, то Украина готова подписать его в любое время и в любом удобном формате. Мы рассматриваем это соглашение как шаг к укреплению безопасности и надежных гарантий безопасности, и искренне надеюсь, что оно будет работать эффективно", - резюмировал президент.