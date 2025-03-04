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Зеленский: Мы готовы работать под сильным лидерством президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира

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Президент Украины сделал заявление о мире и Трампе

Зеленский: Мы готовы работать под сильным лидерством президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина стремится к миру и готова "быстро работать", чтобы закончить войну.

Об этом глава государства написал в соцсети X.

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"Никто из нас не хочет бесконечной войны. Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством Президента Трампа, чтобы достичь прочного мира. Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну", - отметил президент.

По его словам, первыми этапами могут стать:

  • освобождение пленных;
  • немедленное перемирие в небе: запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры;
  • немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое.

Зеленский также отметил, что Украина хочет быстро пройти все последующие этапы и вместе с США договориться о "сильной окончательной сделке".

"Мы действительно ценим то, как много Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить суверенитет и независимость. И мы помним тот переломный момент, когда Президент Трамп предоставил Украине "джавелины". Мы благодарны за это", - отметил он.

Как заявил Зеленский, встреча в Белом доме 28 февраля "прошла не так, как предполагалось" и ему "жаль, что так произошло".

"Пришло время сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение были конструктивными. Что касается соглашения о минералах и безопасности, то Украина готова подписать его в любое время и в любом удобном формате. Мы рассматриваем это соглашение как шаг к укреплению безопасности и надежных гарантий безопасности, и искренне надеюсь, что оно будет работать эффективно", - резюмировал президент.

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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
04.03.2025 в 19:38
Gudvin85 (Горлівка) -- колишній попочленець армії лугандона, до цього різноробочий овощебази м.Горлівка, після боїв зі славними ЗСУ позбавився пів дупи, та частини причандала. Це є причиною агресивних і постійних нападок на українців. На сьогоднішній день є мийщиком посуду в столовій, де харчуються кадирівці. Так як після поранення він не отримує ні копійки від бандформування лугандона, то вимушений надавати послуги сексуального характеру для кадирівських козо.йо.бів...
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Комментарии 9
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Просто Квашин (Харків)
04.03.2025 в 19:38
Gudvin85 (Горлівка) -- колишній попочленець армії лугандона, до цього різноробочий овощебази м.Горлівка, після боїв зі славними ЗСУ позбавився пів дупи, та частини причандала. Це є причиною агресивних і постійних нападок на українців. На сьогоднішній день є мийщиком посуду в столовій, де харчуються кадирівці. Так як після поранення він не отримує ні копійки від бандформування лугандона, то вимушений надавати послуги сексуального характеру для кадирівських козо.йо.бів...
Ответить
0
0
Gudvin85 (Киев)
04.03.2025 в 19:33
Можно разбирать на цитаты каждое слово: "...готовы работать под сильным лидерством президента Трампа"
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Просто Квашин (Харків)
04.03.2025 в 19:29
Путінські прихильники ! Любителі "руZZкага міра" ! Барсел0х, су.чка шарлотка, морська свинка №23, попочленці лугандона гудвін і фатов, малолітній недоумок олень, виповзок дурмас та ще пару ждунів ! Якого хє.ра, ви, як портові шлюхи, чіпляєтесь та нав'язуєте себе ? Займіться, в кінці кінців, звичною для себе справою - випийте бояри під брюкву і грузді, набийте один одному рожі, пообнімайтеся з березками та проблюйтесь під ними, станцюйте "бариню" під балалайку - та мордою в багно ! Чи ви не ка.цапи, "мать вашу" !!!
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Gudvin85 (Киев)
04.03.2025 в 19:24
Прогиб засчитан?
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Gudvin85 (Киев)
04.03.2025 в 19:25
Или надо более глубокие извинения задним числом?
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1
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Просто Квашин (Харків)
04.03.2025 в 19:28
Дивлюсь я на тебе, шизофренічного придурка і розумію , що до такого результату привело схрещування під0ра з сєпар0м -- з`явився новий вид приматів -- лугандонський заднєпривідний бабуїн! Правда цьому примату наші славні ЗСУ відстрелили причандали ! І цей бабуїн тепер з остервенінням гадить з лугандона....
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0
1
Matachorros (Chicago)
04.03.2025 в 19:23
Еще раз для тех кто в танке или как просто какашкин который в бабкином подвале, прячется от тцк. Трамп работает на кремль, и всё что он делает, это подводка Украины к капитуляции...о каком мире он там говорит...
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oda1979 (Запорожье)
04.03.2025 в 19:12
Так и надо с рыжим имбицилом
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Gudvin85 (Киев)
04.03.2025 в 19:31
Так он вроде не рыжий?
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