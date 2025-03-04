Зеленский: Мы готовы работать под сильным лидерством президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира
Президент Украины сделал заявление о мире и Трампе
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина стремится к миру и готова "быстро работать", чтобы закончить войну.
Об этом глава государства написал в соцсети X.
"Никто из нас не хочет бесконечной войны. Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством Президента Трампа, чтобы достичь прочного мира. Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну", - отметил президент.
По его словам, первыми этапами могут стать:
- освобождение пленных;
- немедленное перемирие в небе: запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры;
- немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое.
Зеленский также отметил, что Украина хочет быстро пройти все последующие этапы и вместе с США договориться о "сильной окончательной сделке".
"Мы действительно ценим то, как много Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить суверенитет и независимость. И мы помним тот переломный момент, когда Президент Трамп предоставил Украине "джавелины". Мы благодарны за это", - отметил он.
Как заявил Зеленский, встреча в Белом доме 28 февраля "прошла не так, как предполагалось" и ему "жаль, что так произошло".
"Пришло время сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение были конструктивными. Что касается соглашения о минералах и безопасности, то Украина готова подписать его в любое время и в любом удобном формате. Мы рассматриваем это соглашение как шаг к укреплению безопасности и надежных гарантий безопасности, и искренне надеюсь, что оно будет работать эффективно", - резюмировал президент.
Хочу ще раз наголосити, що Україна прагне до миру.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2025
Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством…
Популярное сейчас
- Сын легенды сборной Бразилии присоединился к украинскому клубу
- Американский супертяж в наглой манере бросил вызов Усику
- Долгожданная арена в Петровом и амбициозный проект Полесья: какие стадионы будут построены в Украине в будущем.
- Де Дзерби: Трамп заявил, что Россия не вторгалась в Украину. Я был в Украине, я знаю, что произошло
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО
- Эффектно. Моуринью "отомстил" Тоттенхэму за своё увольнение
Комментарии 9