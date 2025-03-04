Зеленский о споре с Трампом: Обидно, что так произошло - пришло время сделать все правильно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча в Белом доме 28 февраля "прошла не так, как предполагалось".

Об этом глава государства написал в соцсети X.

Он поблагодарил президента США Дональда Трампа за предоставленные "джавелины" во время первой каденции.

"Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме, в пятницу прошла не так, как предполагалось. Обидно, что так произошло. Пришло время сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение были конструктивными", - отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что Украина готова подписать соглашение о редкоземельных ресурсах и безопасности "в любое время и в любом удобном формате".

"Мы рассматриваем это соглашение как шаг к укреплению безопасности и надежных гарантий безопасности, и искренне надеюсь, что оно будет работать эффективно", - резюмировал президент.

Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

Президент США Дональд Трамп после спора с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме заявил, что тот якобы не готов к миру и "проявил неуважение".

4 марта стало известно, что Белый дом приостановил всю военную помощь Украине.