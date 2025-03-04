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Зеленский о споре с Трампом: Обидно, что так произошло - пришло время сделать все правильно

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"Мы хотели бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение были конструктивными" (с)

Зеленский о споре с Трампом: Обидно, что так произошло - пришло время сделать все правильно

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча в Белом доме 28 февраля "прошла не так, как предполагалось".

Читайте такжеЗеленский: Мы готовы работать под сильным лидерством президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира

Об этом глава государства написал в соцсети X.

Он поблагодарил президента США Дональда Трампа за предоставленные "джавелины" во время первой каденции.

"Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме, в пятницу прошла не так, как предполагалось. Обидно, что так произошло. Пришло время сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение были конструктивными", - отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что Украина готова подписать соглашение о редкоземельных ресурсах и безопасности "в любое время и в любом удобном формате".

"Мы рассматриваем это соглашение как шаг к укреплению безопасности и надежных гарантий безопасности, и искренне надеюсь, что оно будет работать эффективно", - резюмировал президент.

Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

Президент США Дональд Трамп после спора с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме заявил, что тот якобы не готов к миру и "проявил неуважение".

4 марта стало известно, что Белый дом приостановил всю военную помощь Украине.

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
04.03.2025 в 21:16
Зеленский жалеет что не дал тогда трампу по роже и не насрал ему на стол подаренный королевой Викторией!
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0
2
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Комментарии 7
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жажа_the_best (Харьков)
04.03.2025 в 21:16
Зеленский жалеет что не дал тогда трампу по роже и не насрал ему на стол подаренный королевой Викторией!
Ответить
0
2
Acsakal (Kharkiv)
04.03.2025 в 21:09
"настав час зробити все правильно" Тобто? А що змінилося за останній тиждень? Тоді час "не" настав, а тепер помінялося ЩО?
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0
3
fatov1986 (Лондон)
04.03.2025 в 21:09
Ура свадьба будет!
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2
3
avatar
Bаrcelinius
04.03.2025 в 21:46
И баян порвут.
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0
1
avatar
Bаrcelinius
04.03.2025 в 20:41
- Мириться будешь? - Не-а. - Мириться будешь? - Не-а. - Ещё раз спрашиваю, мириться будешь? - Не-а. - Джей Ди, открывай компроматы. - Последний раз спра... - БУДУ!!!
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2
2
rjhxb61@ukr.net (киев)
04.03.2025 в 21:00
Мириться на условиях россии о капитуляции? Ну ты и дятел!
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1
3
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Bаrcelinius
04.03.2025 в 21:43
Это не ко мне, это к потужному, он на любых условиях подписывать с Доней будет.
 
0
1

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