Зеленский о споре с Трампом: Обидно, что так произошло - пришло время сделать все правильно
"Мы хотели бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение были конструктивными" (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча в Белом доме 28 февраля "прошла не так, как предполагалось".
Об этом глава государства написал в соцсети X.
Он поблагодарил президента США Дональда Трампа за предоставленные "джавелины" во время первой каденции.
"Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме, в пятницу прошла не так, как предполагалось. Обидно, что так произошло. Пришло время сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение были конструктивными", - отметил Зеленский.
Глава государства добавил, что Украина готова подписать соглашение о редкоземельных ресурсах и безопасности "в любое время и в любом удобном формате".
"Мы рассматриваем это соглашение как шаг к укреплению безопасности и надежных гарантий безопасности, и искренне надеюсь, что оно будет работать эффективно", - резюмировал президент.
Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.
Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.
Президент США Дональд Трамп после спора с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме заявил, что тот якобы не готов к миру и "проявил неуважение".
4 марта стало известно, что Белый дом приостановил всю военную помощь Украине.
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