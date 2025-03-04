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Два Шевченко и Грищенко. УАФ утвердила состав делегации, которая полетит на конгресс ФИФА в Парагвай

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Конгресс ФИФА состоится 15 мая

Два Шевченко и Грищенко. УАФ утвердила состав делегации, которая полетит на конгресс ФИФА в Парагвай

uaf.ua

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Исполком УАФ утвердил состав делегации на 75-й конгресс ФИФА.

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В список членов делегации, которые посетят конгресс, вошли президент УАФ Андрей Шевченко, вице-президент Александр Шевченко и генеральный секретарь Игорь Грищенко.

Конгресс ФИФА состоится 15 мая в городе Асунсьон, Парагвай.

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Андрей Шевченко ФИФА Александр Шевченко Игорь Грищенко УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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