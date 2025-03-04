"Родился в рубашке". Известный в прошлом форвард рассказал о дроновой атаке на его дом

Как уже сообщалось, после вчерашней дроновой атаки Одессы пострадал дом одного из прославленных наших форвардов - Валерия Поркуяна. Это произошло в понедельник вечером, когда над приморским городом летали стаи шахедов. Дроновые удары рф были нанесены по ряду районов города, однако больше других пострадал тот, в котором живет бывший нападающий "Черноморца", киевского "Динамо", "Днепра" и сборной СССР.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На протяжении всей профессиональной карьеры Поркуяну часто везло. Так было, в частности, на двух подряд чемпионатах мира - 1966 года, где он стал лучшим бомбардиром сборной СССР, и 1970-го, когда ему удалось вытащить выгодный для национальной сборной жребий. А в тренерской карьере нередко бывало, что Валерия Поркуяна ФК "Черноморец" делегировал на жеребьевки Кубка Украины, где всегда удавалось вытаскивать младшего по рангу или более слабого по силе соперника. Уже тогда, более полувека назад, в футбольных кругах его называли "Фартовый Поркуша". И вот теперь судьба испытала легендарного ветерана снова, в последний момент защитив его от трагедии.

- Страшной силы взрыв прогремел по соседству, рядом с нашим домом около десяти часов вечера, - вспоминает те страшные мгновения Валерий Поркуян. - Если бы попало в наш дом, то даже и не знаю, какие последствия могли бы быть. От взрывной волны дом содрогнулся, в нем повылетали все окна и двери. На месте "прилета" пылал огонь. Это просто ужас! Словами этого не передать.

- Как себя чувствуете после того, что произошло?

- Кружится голова, ничего не могу соображать. До сих пор нахожусь в шоковом состоянии. Но осознаю главное: родился в рубашке.

- Вы же "Фартовый Поркуша"...

- Это точно. Главное, что я и мои родные остались живы.

- Ремонт окон и дверей уже начался?

- Сейчас - нет, это будет позже. Пока что люди, которые нам помогают, занимаются уборкой последствий вечернего "прилета". Слава Богу, мы живы-здоровы. Всем, кто проявил обеспокоенность в отношении меня, большой привет и благодарность. Буду крепиться.