Зеленский назвал три пункта, которые РФ будет требовать от Украины на потенциальных переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне не изменили своих позиций и требований в отношении Украины.

Об этом президент сказал в своем видеообращении.

По словам Зеленского, россияне на потенциальных переговорах будут требовать от Украины:

сокращение армии;

юридического отказа от территорий;

существенной политической деформации Украины с ослаблением украинской Конституции.

"И скажу, что на самом деле, пока мы все в Украине будем стоять вместе и крепко, пока мы здесь, ни у кого это не получится - мир будет достойным", - заявил президент.