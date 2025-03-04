  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский назвал три пункта, которые РФ будет требовать от Украины на потенциальных переговорах
В тренде

Зеленский назвал три пункта, которые РФ будет требовать от Украины на потенциальных переговорах

Общие новости

Но мир будет достойным

Зеленский назвал три пункта, которые РФ будет требовать от Украины на потенциальных переговорах

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне не изменили своих позиций и требований в отношении Украины.

Читайте такжеЗеленский о споре с Трампом: Обидно, что так произошло - пришло время сделать все правильно

Об этом президент сказал в своем видеообращении.

По словам Зеленского, россияне на потенциальных переговорах будут требовать от Украины:

сокращение армии;

юридического отказа от территорий;

существенной политической деформации Украины с ослаблением украинской Конституции.

"И скажу, что на самом деле, пока мы все в Украине будем стоять вместе и крепко, пока мы здесь, ни у кого это не получится - мир будет достойным", - заявил президент.

По теме
yellow-arrow
Reuters: Украина и США могут подписать "соглашение об ископаемых" в ночь со вторника на среду
yellow-arrow
День красивейших голов. Атлетико сравнял счет в матче с Реалом. ВИДЕО
yellow-arrow
Два Шевченко и Грищенко. УАФ утвердила состав делегации, которая полетит на конгресс ФИФА в Парагвай
Владимир Зеленский война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Bаrcelinius
04.03.2025 в 23:25
Потужный снова закинулся?
Ответить
2
3
Вернуться к новостям
Комментарии 6
avatar
Bаrcelinius
04.03.2025 в 23:25
Потужный снова закинулся?
Ответить
2
3
Acsakal (Kharkiv)
04.03.2025 в 23:29
Твоя яка до України свинособача справа? Полижи своєму х7йлу і заспокойся.
Ответить
1
3
avatar
Bаrcelinius
04.03.2025 в 23:59
Не надо ругаться. Я не Трамп, ты не Зеля. Остынь морячок.
 
2
2
fanatSD (донецк)
05.03.2025 в 00:05
сдохни падаль
Ответить
0
2
Море23 (Одесса)
05.03.2025 в 00:11
Он только что прошёлся под Трампа этот незломный
Ответить
1
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
04.03.2025 в 22:24
Х.у.й ка.цапам на рило ! Україна понад усе !
Ответить
2
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости