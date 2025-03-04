Зеленский назвал три пункта, которые РФ будет требовать от Украины на потенциальных переговорах
Но мир будет достойным
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне не изменили своих позиций и требований в отношении Украины.
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Об этом президент сказал в своем видеообращении.
По словам Зеленского, россияне на потенциальных переговорах будут требовать от Украины:
сокращение армии;
юридического отказа от территорий;
существенной политической деформации Украины с ослаблением украинской Конституции.
"И скажу, что на самом деле, пока мы все в Украине будем стоять вместе и крепко, пока мы здесь, ни у кого это не получится - мир будет достойным", - заявил президент.
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Bаrcelinius
04.03.2025 в 23:25
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