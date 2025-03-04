Reuters: Украина и США могут подписать "соглашение об ископаемых" в ночь со вторника на среду
Видимо, чтобы Трамп представил ее Конгрессу
Getty Images/Global Images Ukraine
Администрация президента США Дональда Трампа и Украина могут подписать соглашение о добыче полезных ископаемых во вторник (в ночь со вторника на среду по Киевскому времени).
Об этом агентству Reuters сообщили во вторник четыре человека, знакомые с ситуацией.
Президент Дональд Трамп сказал своим советникам, что хочет объявить о сделке в своем обращении к Конгрессу во вторник вечером, сообщили три источника.
Впрочем, они предостерегли, что соглашение еще не подписано и ситуация может измениться.
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Белый дом пока не ответил агентству на просьбу о комментарии. Офис президента Украины в Киеве и посольство Украины в Вашингтоне также не ответили на запросы о комментариях.
Американские чиновники в последние дни говорили с официальными лицами в Киеве о подписании соглашения, несмотря на пятничный скандал в Овальном кабинете. Они призвали советников Зеленского убедить украинского президента открыто извиниться перед Трампом, по словам одного из людей, знакомых с этим вопросом.
Напомним, что во вторник Зеленский написал в Х (Twitter), что Украина готова подписать соглашение, и отметил, что ему "обидно" из-за встречи в Овальном кабинете.
Как отмечает агентство, непонятно, изменилось ли соглашение по сравнению с той версией, которую должны были подписать в пятницу.
В понедельник Трамп дал понять, что его администрация остается открытой для подписания соглашения.
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