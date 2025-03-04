  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Reuters: Украина и США могут подписать "соглашение об ископаемых" в ночь со вторника на среду
В тренде

Reuters: Украина и США могут подписать "соглашение об ископаемых" в ночь со вторника на среду

Общие новости
Обновлено

Видимо, чтобы Трамп представил ее Конгрессу

Reuters: Украина и США могут подписать "соглашение об ископаемых" в ночь со вторника на среду

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Администрация президента США Дональда Трампа и Украина могут подписать соглашение о добыче полезных ископаемых во вторник (в ночь со вторника на среду по Киевскому времени).

Об этом агентству Reuters сообщили во вторник четыре человека, знакомые с ситуацией.

Читайте такжеЗеленский о споре с Трампом: Обидно, что так произошло - пришло время сделать все правильно

Президент Дональд Трамп сказал своим советникам, что хочет объявить о сделке в своем обращении к Конгрессу во вторник вечером, сообщили три источника.

Впрочем, они предостерегли, что соглашение еще не подписано и ситуация может измениться.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Белый дом пока не ответил агентству на просьбу о комментарии. Офис президента Украины в Киеве и посольство Украины в Вашингтоне также не ответили на запросы о комментариях.

Американские чиновники в последние дни говорили с официальными лицами в Киеве о подписании соглашения, несмотря на пятничный скандал в Овальном кабинете. Они призвали советников Зеленского убедить украинского президента открыто извиниться перед Трампом, по словам одного из людей, знакомых с этим вопросом.

Напомним, что во вторник Зеленский написал в Х (Twitter), что Украина готова подписать соглашение, и отметил, что ему "обидно" из-за встречи в Овальном кабинете.

Как отмечает агентство, непонятно, изменилось ли соглашение по сравнению с той версией, которую должны были подписать в пятницу.

В понедельник Трамп дал понять, что его администрация остается открытой для подписания соглашения.

По теме
yellow-arrow
День красивейших голов. Атлетико сравнял счет в матче с Реалом. ВИДЕО
yellow-arrow
Два Шевченко и Грищенко. УАФ утвердила состав делегации, которая полетит на конгресс ФИФА в Парагвай
yellow-arrow
Зеленский назвал три пункта, которые РФ будет требовать от Украины на потенциальных переговорах
Дональд Трамп Владимир Зеленский война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Море23 (Одесса)
05.03.2025 в 00:10
Все прогнули зелю
Ответить
0
7
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Море23 (Одесса)
05.03.2025 в 00:10
Все прогнули зелю
Ответить
0
7
fanatSD (донецк)
05.03.2025 в 00:25
слюни вытри падаль лапотная и глотни дерьма
Ответить
6
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости