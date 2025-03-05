Финал кубка в Житомире, интерес к Лунину, сын Ромарио в Первой лиге, погром от Арсенала. Главные новости за 4 марта

УАФ определился со стадионом, который примет финал кубка Украины. В этом году главный матч кубка состоится в Житомире на стадионе "Центральный". Поединок за трофей запланирован на 14 мая.

Бывший защитник сборной Украины и киевского "Динамо" пополнил ряды любительского коллектива "Авангард" из Лозовой Харьковской области. Возглавляет "Авангард" экстренер харьковского "Металлиста" Игорь Рахаев, а играющим спортивным директором является Александр Гладкий. В последнее время Евгений работал в селекционном отделе "бело-синих" и отвечал за трансферную политику клуба.

Украинская Премьер-Лига, опросив ведущих, экспертов, комментаторов УПЛ ТВ и представителей ведущих спортивных СМИ, определила лучших игрока и тренера 19-го тура УПЛ. Лучшим игроком тура признали полузащитника "Шахтер" Георгия Судакова, отличившегося дублем в воротах "Александрии". Лучшим тренером тура выбрали Василия Кобина, который с "Ингульцем" неожиданно обыграл "Кривбасс".

Украинский голкипер попал в шорт-лист Манчестер Юнайтед, который рассматривает его как потенциального первого номера команды. Трансфер Онана оказался неудачным и ему ищут замену. Лунин проигрывает конкуренцию Куртуа и играет только в кубковых матчах, что не очень удовлетворяет Андрея. Помочь трансферу может агент Жорже Мендеш, который имеет хорошие отношения с "Юнайтед".

Сын чемпиона мира и легенды сборной Бразилии Ромарио находится в фк "ЮКСА". О цели пребывания там Ромариньо источник не сообщает. "ЮКСА" занимает 7 место в Чемпионской группе Первой лиги и потенциально претендует на повышение в классе.

Лондонцы камня на камне не оставили от "ПСВ" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, обыграв их со счетом 7:1. "Канониры" стали первой командой, которая забила 7 голов в выездном матче плей-офф. Такой результат превратил в формальность ответный матч, который состоится через неделю.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "королевский клуб" обыграл соседей по Мадриду со счетом 2:1. На гол Родриго в первом тайме "Атлетико" ответил точным ударом Альвареса. Победу "Реала" принес гол Браима Диаса на старте второго тайма. В других матчах дня "Астон Вилла" на выезде обыграла "Брюгге", а "Боруссия" и "Лилль" сыграли вничью. Судьба всех противостояний решится в ответных матчах через неделю.