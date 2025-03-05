Потери России в войне превысили 880 тысяч человек - Генштаб ВСУ
Пройден очередной рубеж
Генштаб ЗСУ
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1250 оккупантов, 6 бронемашин и 23 артсистемы.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 05.03.25 ориентировочно составили около 880 660 человек. Кроме этого, ликвидировано:
- танков - 10256 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 21304 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 24087 (+23) ед,
- РСЗО - 1306 (+0) ед,
- средства ПВО - 1094 (+0) ед,
- самолетов - 370 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 27849 (+108),
- крылатые ракеты - 3085 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 39512 (+84) ед,
- специальная техника - 3769 (+1).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Красота по-испански. Реал - Атлетико 2:1. Видео голов и обзор матча
- Известны оценки Зинченко за матч против ПСВ в Лиге чемпионов
- Время Цыганкова в Жироне подходит к концу? Украинца снова сватают в АПЛ
- Зеленский назвал три пункта, которые РФ будет требовать от Украины на потенциальных переговорах
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000