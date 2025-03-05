  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Потери России в войне превысили 880 тысяч человек - Генштаб ВСУ
В тренде

Потери России в войне превысили 880 тысяч человек - Генштаб ВСУ

Общие новости

Пройден очередной рубеж

Потери России в войне превысили 880 тысяч человек - Генштаб ВСУ

Генштаб ЗСУ

Новина українською

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1250 оккупантов, 6 бронемашин и 23 артсистемы.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 05.03.25 ориентировочно составили около 880 660 человек. Кроме этого, ликвидировано:

  • танков - 10256 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 21304 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 24087 (+23) ед,
  • РСЗО - 1306 (+0) ед,
  • средства ПВО - 1094 (+0) ед,
  • самолетов - 370 (+0) ед,
  • вертолетов - 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 27849 (+108),
  • крылатые ракеты - 3085 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 39512 (+84) ед,
  • специальная техника - 3769 (+1).
По теме
yellow-arrow
Более 180 дронов, три Искандера и одна ракета С-300. Как хорошо ПВО справилось с очередным налетом?
yellow-arrow
Трамп не объявил об остановке военной помощи Украине. Он сказал, что получил письмо от Зеленского
yellow-arrow
Победа Реала в дерби, финал кубка в Житомире, погром от Арсенала. Главные новости за 4 марта
война с россией генштаб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости