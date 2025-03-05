Трамп не объявил об остановке военной помощи Украине. Он сказал, что получил письмо от Зеленского
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Президент США Дональд Трамп заявил во время выступления в Конгрессе о решении приостановить предоставление международной помощи, однако официально не объявлял об остановке военной поддержки Украины.
По его словам, он получил "важное письмо" от президента Украины Владимира Зеленского.
"В письме говорится: "Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить прочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы", - поделился Трамп.
Также американский лидер добавил, что параллельно он получает сигналы от России:
"Мы провели серьезные дискуссии с Россией и получили сильные сигналы о том, что они готовы к миру".
4 марта издание Bloomberg сообщало, что Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине.
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