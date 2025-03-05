  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трамп не объявил об остановке военной помощи Украине. Он сказал, что получил письмо от Зеленского
В тренде

Трамп не объявил об остановке военной помощи Украине. Он сказал, что получил письмо от Зеленского

Общие новости
Обновлено
Трамп не объявил об остановке военной помощи Украине. Он сказал, что получил письмо от Зеленского

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Дональд Трамп заявил во время выступления в Конгрессе о решении приостановить предоставление международной помощи, однако официально не объявлял об остановке военной поддержки Украины.

По его словам, он получил "важное письмо" от президента Украины Владимира Зеленского.

"В письме говорится: "Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить прочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы", - поделился Трамп.

Также американский лидер добавил, что параллельно он получает сигналы от России:

"Мы провели серьезные дискуссии с Россией и получили сильные сигналы о том, что они готовы к миру".

4 марта издание Bloomberg сообщало, что Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине.

По теме
yellow-arrow
Более 180 дронов, три Искандера и одна ракета С-300. Как хорошо ПВО справилось с очередным налетом?
yellow-arrow
Потери России в войне превысили 880 тысяч человек - Генштаб ВСУ
yellow-arrow
Победа Реала в дерби, финал кубка в Житомире, погром от Арсенала. Главные новости за 4 марта
Украина США Дональд Трамп война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Голос Америки
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Просто Квашин (Харків)
05.03.2025 в 10:14
Прокидайтесь люди добрі, Скоро сонце встане. Йдіть, читайте що наляпав Дід за океаном.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
Просто Квашин (Харків)
05.03.2025 в 10:14
Прокидайтесь люди добрі, Скоро сонце встане. Йдіть, читайте що наляпав Дід за океаном.
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
05.03.2025 в 09:43
Оранжевый человек продающий козу..по простому - идиот
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости