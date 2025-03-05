Более 180 дронов, три Искандера и одна ракета С-300. Как хорошо ПВО справилось с очередным налетом?
Тяжко довелось
Генштаб
В ночь на 5 марта Россия запустила три баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Воронежской обл., одну зенитную управляемую ракету С-300 из Курской обл. и 181 ударный БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Подтверждено сбитие 115-ти шахедов и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях. 55 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).
Вследствие вражеской атаки пострадали Киевщина, Одесская, Днепропетровская и Харьковская области.
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