Сегодня отмечает День рождения Владимир Бессонов
Футболист-универсал
фото - dynamo.kiev.ua
Сегодня, 5 марта, 67 лет исполняется легендарному футболисту "Динамо", а ныне селекционеру клуба Владимиру Бессонову.
Владимир Васильевич родился в Харькове, где начал играть в футбол и выступал за дубль "Металлиста". Затем он переехал в Киев, где с 1976 по 1990 год защищал цвета столичного "Динамо". За это время он провел 277 матчей, в которых забил 27 голов. В составе киевлян — 6-кратный чемпион СССР, 5-кратный обладатель Кубка и 3-кратный Суперкубка страны, а также обладатель Кубка обладателей Кубков.
Кроме того, Бессонов является вице-чемпионом Европы (1988) в составе сборной СССР (79 матчей, 4 гола), бронзовым призером Олимпиады (1980), чемпионом Европы среди юношей (1976) и чемпионом мира среди юниоров (1977).
Владимир Бессонов отличался большой универсальностью, мог сыграть как в защите, так и в центре поля.
Бессонов также выступал за "Маккаби Хайфа". В качестве тренера он известен по работе с "Днепром", "ФК Харьков" и рядом других клубов.
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