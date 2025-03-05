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Зеленский может в сопровождении двух европейских лидеров снова поехать в США

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Должно получиться организованнее

Зеленский может в сопровождении двух европейских лидеров снова поехать в США

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон могут поехать в США вместе с президентом Владимиром Зеленским. Об этом информирует Daily Mail.

По информации издания, лидеры могут поехать в Вашингтон уже на следующей неделе, чтобы представить президенту США Дональду Трампу "единый фронт" по мирному плану.

Читайте такжеТрамп не объявил об остановке военной помощи Украине. Также сказал, что получил письмо от Зеленского

Правительство Великобритании работает "на всех уровнях" над тем, чтобы убедить США возобновить поставки оружия Украине.

Собеседники Daily Mail заявили, что потенциальное урегулирование может начаться с запрета на воздушные и морские бомбардировки с обеих сторон. В случае успеха первого этапа стороны могли бы перейти к прекращению огня силами сухопутных войск.

Также сегодня, 5 марта, президент Франции Эммануэль Макрон готовит экстренное обращение к нации.

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Украина США Франция Эммануэль Макрон Владимир Зеленский Великобритания война с россией Кир Стармер
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Gudvin85 (Киев)
05.03.2025 в 13:04
Конвой по бокам, оранжевый костюм, цепь на руки и ноги, мешок на голову
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0
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Комментарии 2
Gudvin85 (Киев)
05.03.2025 в 13:04
Конвой по бокам, оранжевый костюм, цепь на руки и ноги, мешок на голову
Ответить
0
0
Будєм разбіратся (Київ)
05.03.2025 в 12:46
Будуть тримати Зелю при зустрічі з Ді-джеєм Венсом
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