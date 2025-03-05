Зеленский может в сопровождении двух европейских лидеров снова поехать в США
Должно получиться организованнее
Getty Images/Global Images Ukraine
Премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон могут поехать в США вместе с президентом Владимиром Зеленским. Об этом информирует Daily Mail.
По информации издания, лидеры могут поехать в Вашингтон уже на следующей неделе, чтобы представить президенту США Дональду Трампу "единый фронт" по мирному плану.
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Правительство Великобритании работает "на всех уровнях" над тем, чтобы убедить США возобновить поставки оружия Украине.
Собеседники Daily Mail заявили, что потенциальное урегулирование может начаться с запрета на воздушные и морские бомбардировки с обеих сторон. В случае успеха первого этапа стороны могли бы перейти к прекращению огня силами сухопутных войск.
Также сегодня, 5 марта, президент Франции Эммануэль Макрон готовит экстренное обращение к нации.
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