Зеленский может в сопровождении двух европейских лидеров снова поехать в США

Премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон могут поехать в США вместе с президентом Владимиром Зеленским. Об этом информирует Daily Mail.

По информации издания, лидеры могут поехать в Вашингтон уже на следующей неделе, чтобы представить президенту США Дональду Трампу "единый фронт" по мирному плану.



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Правительство Великобритании работает "на всех уровнях" над тем, чтобы убедить США возобновить поставки оружия Украине.

Собеседники Daily Mail заявили, что потенциальное урегулирование может начаться с запрета на воздушные и морские бомбардировки с обеих сторон. В случае успеха первого этапа стороны могли бы перейти к прекращению огня силами сухопутных войск.

Также сегодня, 5 марта, президент Франции Эммануэль Макрон готовит экстренное обращение к нации.