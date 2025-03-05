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Представители Трампа провели негласные переговоры с Зеленским, - CNN

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Поспобствовали возобновлению отношений

Представители Трампа провели негласные переговоры с Зеленским, - CNN

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа провели закулисные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой после спора в Белом доме.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, представители Трампа подчеркнули важность стабилизации отношений с Белым домом как можно быстрее и призвали украинцев возобновить переговоры до выступления президента в Конгрессе во вторник вечером.

Среди тех, кто связался с Зеленским, был спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог.

Вчера, 4 марта, Владимир Зеленский выложил пост в соцсети Х, в котором он выразил сожаление по поводу того, что его встреча с Дональдом Трампом в Вашингтоне "прошла не так, как предполагалось".

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Источник:
CNN
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
05.03.2025 в 15:17
Ма.нда.хє.рос -- клоун з лугандона...
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Комментарии 5
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Просто Квашин (Харків)
05.03.2025 в 15:17
Ма.нда.хє.рос -- клоун з лугандона...
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Matachorros (Chicago)
05.03.2025 в 14:57
США зупинили гуманітарну підтримку України по лінії USAID.США зупинили військову підтримку України по лінії Пентагону.США зупинили розвідувальну підтримку України по лінії ЦРУ.
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0
2
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Bаrcelinius
05.03.2025 в 15:04
Зрада?
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0
3
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Просто Квашин (Харків)
05.03.2025 в 15:15
Шо ти скачеш, заднєпривідний бабуїн ??? На бояру заробляєш ??? Давай номер картки, я тобі кину 20 гривень... Чи не зможеш поміняти в лугандоні ???
 
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Просто Квашин (Харків)
05.03.2025 в 15:13
То шо, пі.дор ка.цапський, знову хочеш "КІЄВ ЗА ТРІ ДНЯ" ??? Х.У.Й тобі на рило, свинособака !!!
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