Представители Трампа провели негласные переговоры с Зеленским, - CNN
Поспобствовали возобновлению отношений
Getty Images/Global Images Ukraine
Чиновники администрации президента США Дональда Трампа провели закулисные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой после спора в Белом доме.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, представители Трампа подчеркнули важность стабилизации отношений с Белым домом как можно быстрее и призвали украинцев возобновить переговоры до выступления президента в Конгрессе во вторник вечером.
Среди тех, кто связался с Зеленским, был спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог.
Вчера, 4 марта, Владимир Зеленский выложил пост в соцсети Х, в котором он выразил сожаление по поводу того, что его встреча с Дональдом Трампом в Вашингтоне "прошла не так, как предполагалось".
Читайте такжеЗеленский может в сопровождении двух европейских лидеров снова поехать в США
Популярное сейчас
- Зеленский может в сопровождении двух европейских лидеров снова поехать в США
- Эйндховен пожалел, что так далеко зашел. ПСВ – Арсенал 1:7. Обзор матча
- Победа Реала в дерби, финал кубка в Житомире, погром от Арсенала. Главные новости за 4 марта
- Зеленский: Партнерские отношения между Украиной и США – достаточно крепкие. Я уверен, что наше сотрудничество продолжится
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО
Комментарии 5