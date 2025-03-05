Представители Трампа провели негласные переговоры с Зеленским, - CNN

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа провели закулисные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой после спора в Белом доме.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, представители Трампа подчеркнули важность стабилизации отношений с Белым домом как можно быстрее и призвали украинцев возобновить переговоры до выступления президента в Конгрессе во вторник вечером.

Среди тех, кто связался с Зеленским, был спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог.

Вчера, 4 марта, Владимир Зеленский выложил пост в соцсети Х, в котором он выразил сожаление по поводу того, что его встреча с Дональдом Трампом в Вашингтоне "прошла не так, как предполагалось".



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