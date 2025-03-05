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В ЦРУ подтвердили, что США приостановили помощь и обмен разведданными с Украиной

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Не мы одни такие

В ЦРУ подтвердили, что США приостановили помощь и обмен разведданными с Украиной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Соединенные Штаты Америки (США) приостановили поставку вооружения и обмен разведывательными данными с Украиной. Это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, пишет корреспондент Fox Business из Белого дома Эдвард Лоуренс.

"США приостановили поставки оружия и разведданных в Украину в связи со встречей в Овальном кабинете. Рэтклифф сказал, что с нетерпением ждет отмены паузы и работы с Украиной в направлении мира после письма президенту (от Владимира Зеленского - прим.)", - говорится в сообщении.

Ранее лидер США Дональд Трамп объявил о замораживании всей международной помощи.

4 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев стремится как можно скорее начать переговорный процесс для достижения стабильного мира.

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Украина США война с россией ЦРУ
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Источник:
Edward Lawrence
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Bаrcelinius
05.03.2025 в 17:05
А раньше шо мешало сесть за стол переговоров, яйца?
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Комментарии 2
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Bаrcelinius
05.03.2025 в 17:05
А раньше шо мешало сесть за стол переговоров, яйца?
Ответить
1
2
fanatSD (донецк)
05.03.2025 в 17:08
ты петух за свои беспокойся.скоро отрежут
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