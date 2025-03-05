В ЦРУ подтвердили, что США приостановили помощь и обмен разведданными с Украиной
Не мы одни такие
Getty Images/Global Images Ukraine
Соединенные Штаты Америки (США) приостановили поставку вооружения и обмен разведывательными данными с Украиной. Это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, пишет корреспондент Fox Business из Белого дома Эдвард Лоуренс.
"США приостановили поставки оружия и разведданных в Украину в связи со встречей в Овальном кабинете. Рэтклифф сказал, что с нетерпением ждет отмены паузы и работы с Украиной в направлении мира после письма президенту (от Владимира Зеленского - прим.)", - говорится в сообщении.
Ранее лидер США Дональд Трамп объявил о замораживании всей международной помощи.
4 марта президент Украины Владимир Зеленский
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