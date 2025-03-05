США рассмотрят возобновление военной помощи Украине при условии успешных переговоров с Киевом

Соединенные Штаты могут возобновить военную помощь Украине, если мирные переговоры с Киевом будут успешными.

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Об этом заявил советник по нацбезопасности президента США Майк Уолц в интервью Fox News.

По его словам, президент Дональд Трамп рассмотрит возможность возобновления этой помощи Украине, "если будут организованы мирные переговоры и приняты меры укрепления доверия".

"Я думаю, что если мы сможем завершить эти переговоры и двигаться к этим переговорам, и фактически, положить на стол некоторые меры укрепления доверия, тогда президент внимательно посмотрит на то, чтобы снять эту паузу", - сказал Уолц.

Напомним, что ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что Соединенные Штаты приостановили поставки оружия и передачу разведывательных данных с Украиной.