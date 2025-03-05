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США рассмотрят возобновление военной помощи Украине при условии успешных переговоров с Киевом

Общие новости

Об этом заявил советник по нацбезопасности президента США Майк Уолц

США рассмотрят возобновление военной помощи Украине при условии успешных переговоров с Киевом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Соединенные Штаты могут возобновить военную помощь Украине, если мирные переговоры с Киевом будут успешными.

Читайте такжеВ ЦРУ подтвердили, что США приостановили помощь и обмен разведданными с Украиной

Об этом заявил советник по нацбезопасности президента США Майк Уолц в интервью Fox News.

По его словам, президент Дональд Трамп рассмотрит возможность возобновления этой помощи Украине, "если будут организованы мирные переговоры и приняты меры укрепления доверия".

"Я думаю, что если мы сможем завершить эти переговоры и двигаться к этим переговорам, и фактически, положить на стол некоторые меры укрепления доверия, тогда президент внимательно посмотрит на то, чтобы снять эту паузу", - сказал Уолц.

Напомним, что ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что Соединенные Штаты приостановили поставки оружия и передачу разведывательных данных с Украиной.

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Источник:
reuters
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
05.03.2025 в 19:07
Путінські прихильники ! Любителі "руZZкага міра" ! Барсел0х, су.чка шарлотка, морська свинка №23, попочленці лугандона гудвін і фатов, малолітній недоумок олень, виповзок дурмас та ще пару ждунів ! Якого хє.ра, ви, як портові шлюхи, чіпляєтесь та нав'язуєте себе ? Займіться, в кінці кінців, звичною для себе справою - випийте бояри під брюкву і грузді, набийте один одному рожі, пообнімайтеся з березками та проблюйтесь під ними, станцюйте "бариню" під балалайку - та мордою в багно ! Чи ви не ка.цапи, "мать вашу" !!!
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Комментарии 13
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Просто Квашин (Харків)
05.03.2025 в 19:07
Путінські прихильники ! Любителі "руZZкага міра" ! Барсел0х, су.чка шарлотка, морська свинка №23, попочленці лугандона гудвін і фатов, малолітній недоумок олень, виповзок дурмас та ще пару ждунів ! Якого хє.ра, ви, як портові шлюхи, чіпляєтесь та нав'язуєте себе ? Займіться, в кінці кінців, звичною для себе справою - випийте бояри під брюкву і грузді, набийте один одному рожі, пообнімайтеся з березками та проблюйтесь під ними, станцюйте "бариню" під балалайку - та мордою в багно ! Чи ви не ка.цапи, "мать вашу" !!!
Ответить
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oda1979 (Запорожье)
05.03.2025 в 18:48
Да нормальный ход. Идет торг. Ждемс.
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Gudvin85 (Киев)
05.03.2025 в 18:55
Что для тебя будет нормальный ход/итог, можно конкретно?
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Просто Квашин (Харків)
05.03.2025 в 19:05
Коли тебе, свинособака, за яйця на гілляку підвісять....
 
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Gudvin85 (Киев)
05.03.2025 в 19:06
Кстати, Какашкин можешь ответить на тот же вопрос?
 
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Gudvin85 (Киев)
05.03.2025 в 18:41
Дажк и не знаю, что для Украины лучше, одним словом - цугцванг
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Matachorros (Chicago)
05.03.2025 в 17:47
Там условие больше на капитуляцию похоже...
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Bаrcelinius
05.03.2025 в 18:25
Ода, почему ты такой злой, почему ты украинских людей не любишь? Потому, шо ты в Хабаровске живёшь?
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fanatSD (донецк)
05.03.2025 в 18:30
а ты сам из биробиджана "патриот".......?
 
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2
Море23 (Одесса)
05.03.2025 в 17:41
При условии лизания ботинок трампу
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fanatSD (донецк)
05.03.2025 в 18:31
прикрой е.....о убогий,глотай дерьмо
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6
2
Matachorros (Chicago)
05.03.2025 в 17:33
Ну их условие нам уже известно.
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fanatSD (донецк)
05.03.2025 в 18:32
беженец заглохни
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