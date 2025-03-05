Кабмин ужесточил правила выезда за границу для деятелей искусства и медийщиков

Кабинет министров урегулировал правила пересечения границы для деятелей искусства и медийщиков: обращения будут рассматривать профильные институты, а письмо содействия будет подписывать только министр культуры или исполняющий его обязанности.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление заместителя министра культуры и стратегических коммуникаций Андрея Наджоса.

"Новизна в изменениях, за которые проголосовал Кабинет министров, заключается в том, что раньше все обращения получало министерство, а теперь мы применили такую схему, когда все обращения направляются в соответствующие институты, например, Госкино, Гостелерадиокомпания. Они в пределах своей компетенции обрабатывают обращения, проверяют все необходимые документы, и мы (Минкультуры – ред.) уже получаем верифицированный пакет", - сказал Наджос.

По словам заместителя министра, такие нововведения ускорят процесс и сделают его более ответственным. Теперь документы в Минкультуры нужно подавать минимум за 15 дней до выезда, а находиться за границей можно не более 60 дней со дня его пересечения.

"В исключительных случаях он (срок пребывания за границей – ред.) может быть продлен, но нам кажется, что этого срока достаточно, чтобы человек решил свои рабочие вопросы и вернулся в Украину", – подчеркнул Наджос.

Также введен четкий перечень документов, необходимых для получения письма-содействия от Минкультуры. В частности, нужно иметь приглашение и военно-учетный документ. Медийщики дополнительно должны предоставить редакционное задание и приказ о командировке.

"Есть определенные дополнительные элементы, касающиеся работников СМИ и медийщиков. Здесь может быть подключено Минцифры. Оно подключается в случае участия медийщиков в мероприятиях, связанных с обеспечением функционирования мультимедийной платформы United24", – отметил заместитель министра.

Минкультуры планирует внедрить новые правила: если художник выезжает за границу для сбора средств на ВСУ, то по возвращении он должен отчитаться, в какую бригаду и сколько денег передал.

Также меняются требования для юридических лиц и предпринимателей: компании должны иметь статус критически важных, а ФОПы смогут подавать заявку на выезд только при условии, что проработали не менее трех лет до момента подачи.

Ожидается, что постановление вступит в силу после публикации в "Урядовом курьере" 6 марта.