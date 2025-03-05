Владелец 22% акций датского ФК "Копенгаген" Ларс Сейер Кристенсен раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его поведение во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"В течение 40 минут Трамп дружески и вежливо относился к Зеленскому, хвалил его личное мужество, хвалил украинских солдат, дал четкую преданность НАТО, хвалил усилия Польши и надеялся на подписание соглашения, предусматривающего четкую поддержку Украины в будущем.

Он выразил соболезнования многим гибнущим молодым людям (с обеих сторон конфликта) и открыто желает мира, в отличие от всех бумажных воинов, которых мы чувствуем в Европе.

Соединенные Штаты дали много миллиардов Украине, и не было бы Украины, если бы они этого не сделали.

Но проявил ли Зеленский в ответ какое-нибудь признание или уважение? Ничего. Он появился в костюме уличного ежа, открыто пытаясь втиснуть больше в соглашение по гарантиям безопасности, хотя он знает, что Трамп имеет других поклонников для этого. Трамп не вошел в красную зону, а вежливо толкнул ее в угол: "Посмотрим".

Зеленский перебил Трампа и не проявил никакого уважения к руке, питающей его борьбу за выживание. Он даже начал обвинять Трампа в ситуации в Крыму, которая произошла в 2014 году, еще до того, как он был где-нибудь возле Белого дома.

Это так тупо, так тупо. Сам факт того, что Соединенные Штаты, согласно соглашению, которое было на столе, выделят финансовые ресурсы для развития Украины, является гарантией безопасности. Лучшее, что может произойти для безопасности Украины, это то, что Соединенные Штаты имеют важные экономические и стратегические интересы в Украине, которые Россия не будет отрицать.

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План переговоров Трампа состоит в том, чтобы обеспечить, чтобы США не просто выбрасывали деньги на долгую войну, заключить мирное соглашение на месте и лишь затем заключить переговоры по гарантиям безопасности. Понятно, что второе станет сложнее, если начать с третьего.

Это было фатальное выступление Зеленского, который был настолько близок к выгодному соглашению, что фактически было уже дома. Комически слышать, как потом европейские лидеры хвалят его лидерство. Глубоко некомпетентный, глубоко грубый и глубоко глупый – это был Зеленский.

Я считаю, что с Зеленским дело окончено, если он не принесет четких и недвусмысленных извинений в ближайшее время. С Украиной покончено, если в свете этой дипломатической катастрофы Соединенные Штаты откажутся от поддержки мирного процесса и военной поддержки. Интересно, очень ли быстро об этом задумается Зеленский, если он такой большой лидер, каким его провозглашают?" – написал Кристенсен в фейсбуке.