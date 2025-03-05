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"Глубоко некомпетентный", - акционер ФК Копенгаген Кристенсен раскритиковал Зеленского за встречу с Трампом

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Сейер Кристенсен написал пост в соцсетях

"Глубоко некомпетентный", - акционер ФК Копенгаген Кристенсен раскритиковал Зеленского за встречу с Трампом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Владелец 22% акций датского ФК "Копенгаген" Ларс Сейер Кристенсен раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его поведение во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.

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"В течение 40 минут Трамп дружески и вежливо относился к Зеленскому, хвалил его личное мужество, хвалил украинских солдат, дал четкую преданность НАТО, хвалил усилия Польши и надеялся на подписание соглашения, предусматривающего четкую поддержку Украины в будущем.

Он выразил соболезнования многим гибнущим молодым людям (с обеих сторон конфликта) и открыто желает мира, в отличие от всех бумажных воинов, которых мы чувствуем в Европе.

Соединенные Штаты дали много миллиардов Украине, и не было бы Украины, если бы они этого не сделали.

Но проявил ли Зеленский в ответ какое-нибудь признание или уважение? Ничего. Он появился в костюме уличного ежа, открыто пытаясь втиснуть больше в соглашение по гарантиям безопасности, хотя он знает, что Трамп имеет других поклонников для этого. Трамп не вошел в красную зону, а вежливо толкнул ее в угол: "Посмотрим".

Зеленский перебил Трампа и не проявил никакого уважения к руке, питающей его борьбу за выживание. Он даже начал обвинять Трампа в ситуации в Крыму, которая произошла в 2014 году, еще до того, как он был где-нибудь возле Белого дома.

Это так тупо, так тупо. Сам факт того, что Соединенные Штаты, согласно соглашению, которое было на столе, выделят финансовые ресурсы для развития Украины, является гарантией безопасности. Лучшее, что может произойти для безопасности Украины, это то, что Соединенные Штаты имеют важные экономические и стратегические интересы в Украине, которые Россия не будет отрицать.

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План переговоров Трампа состоит в том, чтобы обеспечить, чтобы США не просто выбрасывали деньги на долгую войну, заключить мирное соглашение на месте и лишь затем заключить переговоры по гарантиям безопасности. Понятно, что второе станет сложнее, если начать с третьего.

Это было фатальное выступление Зеленского, который был настолько близок к выгодному соглашению, что фактически было уже дома. Комически слышать, как потом европейские лидеры хвалят его лидерство. Глубоко некомпетентный, глубоко грубый и глубоко глупый – это был Зеленский.

Я считаю, что с Зеленским дело окончено, если он не принесет четких и недвусмысленных извинений в ближайшее время. С Украиной покончено, если в свете этой дипломатической катастрофы Соединенные Штаты откажутся от поддержки мирного процесса и военной поддержки. Интересно, очень ли быстро об этом задумается Зеленский, если он такой большой лидер, каким его провозглашают?" – написал Кристенсен в фейсбуке.

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Копенгаген Владимир Зеленский Джо Байден война с россией
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Bаrcelinius
05.03.2025 в 19:18
А это случайно не батя Андреаса Кристенсена?
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Комментарии 10
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Bаrcelinius
05.03.2025 в 19:18
А это случайно не батя Андреаса Кристенсена?
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Matachorros (Chicago)
05.03.2025 в 18:51
Ну блин, мне тоже трамп не нравится, и то что он против нас работает уже давно понятно. Так в том то и смысл, что надо готовиться заранее к этому, и быть готовым ко всему, и без профи переводчика, на таких подставных встречах делать нечего.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.03.2025 в 18:59
Мозги твои против тебя работают и это уже давно понятно, баран.
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Bаrcelinius
05.03.2025 в 19:03
Это переодетый Ода.
 
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oda1979 (Запорожье)
05.03.2025 в 19:19
Шарлотка, у тебя мозгов в принципе нет. Так что не отсвечивай своей тупизной
 
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Bаrcelinius
05.03.2025 в 19:22
Прикинь, не могу поставить тебе плюс. Уже три раза перезагружал. Наверное санкции.
 
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Не дармоед (Запорожье)
05.03.2025 в 18:51
Зелений нуб пагано закінчить.
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oda1979 (Запорожье)
05.03.2025 в 18:46
Это что еще за буй??
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.03.2025 в 19:00
Это не для твоего страусиного мозга.
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oda1979 (Запорожье)
05.03.2025 в 19:20
Шарлотка, в паре с Барсел@хом кто у вас активный?
 
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