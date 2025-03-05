Глава Пентагона Хегсет заявил, что "США готовы к войне с Китаем"

В Пекине заявили, что готовы к "любой войне с США" после повышения Вашингтоном пошлин на китайские товары. После этого глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США также "готовы" к войне с Китаем.

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Об этом сообщает New York Post.

"Мы готовы. Те, кто хочет мира, должны готовиться к войне. Именно поэтому мы восстанавливаем нашу армию. Мы живем в опасном мире с могущественными развивающимися странами с очень разной идеологией. Они стремительно увеличивают расходы на оборону, современные технологии, они хотят вытеснить США. Если мы хотим сдержать войну с китайцами или другими, мы должны быть сильными", - сказал Хегсет, подчеркнув, что важно "быть сильным".

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По словам представителя МИД КНР Линь Цзяна, если США действительно хотят решить проблему с наркотиками, поступающими в страну, то для этого стоит проконсультироваться с Китаем, "относясь друг к другу как к равным".

"Если война - это то, чего хотят США, будь то тарифная война, торговая или любой другой тип войны, мы готовы бороться до конца", - заявили в дипломатическом ведомстве.

Посольство также сделало репост заявления представителя МИД Китая, который заявил, что проблема фентанила является "надуманным поводом" для повышения пошлин США на китайский импорт, а контрмеры Пекина для защиты своих прав и интересов являются вполне законными и необходимыми.

Напомним, с 4 марта вступили в силу новые 25% пошлины президента США Дональда Трампа на импорт из Мексики и Канады, а также удвоение пошлин на китайские товары до 20%.