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Глава Пентагона Хегсет заявил, что "США готовы к войне с Китаем"

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Отношения США и Катая также остаются напряженными

Глава Пентагона Хегсет заявил, что "США готовы к войне с Китаем"

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Пекине заявили, что готовы к "любой войне с США" после повышения Вашингтоном пошлин на китайские товары. После этого глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США также "готовы" к войне с Китаем.

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Об этом сообщает New York Post.

"Мы готовы. Те, кто хочет мира, должны готовиться к войне. Именно поэтому мы восстанавливаем нашу армию. Мы живем в опасном мире с могущественными развивающимися странами с очень разной идеологией. Они стремительно увеличивают расходы на оборону, современные технологии, они хотят вытеснить США. Если мы хотим сдержать войну с китайцами или другими, мы должны быть сильными", - сказал Хегсет, подчеркнув, что важно "быть сильным".

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По словам представителя МИД КНР Линь Цзяна, если США действительно хотят решить проблему с наркотиками, поступающими в страну, то для этого стоит проконсультироваться с Китаем, "относясь друг к другу как к равным".

"Если война - это то, чего хотят США, будь то тарифная война, торговая или любой другой тип войны, мы готовы бороться до конца", - заявили в дипломатическом ведомстве.

Посольство также сделало репост заявления представителя МИД Китая, который заявил, что проблема фентанила является "надуманным поводом" для повышения пошлин США на китайский импорт, а контрмеры Пекина для защиты своих прав и интересов являются вполне законными и необходимыми.

Напомним, с 4 марта вступили в силу новые 25% пошлины президента США Дональда Трампа на импорт из Мексики и Канады, а также удвоение пошлин на китайские товары до 20%.

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1 голосов
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
05.03.2025 в 20:14
Путінські прихильники ! Любителі "руZZкага міра" ! Барсел0х, су.чка шарлотка, морська свинка №23, попочленці лугандона гудвін і фатов, малолітній недоумок олень, дармоїд , виповзок дурмас та ще пару ждунів ! Якого хє.ра, ви, як портові шлюхи, чіпляєтесь та нав'язуєте себе ? Займіться, в кінці кінців, звичною для себе справою - випийте бояри під брюкву і грузді, набийте один одному рожі, пообнімайтеся з березками та проблюйтесь під ними, станцюйте "бариню" під балалайку - та мордою в багно ! Чи ви не ка.цапи, "мать вашу" !!!
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3
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Комментарии 30
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Просто Квашин (Харків)
05.03.2025 в 20:14
Путінські прихильники ! Любителі "руZZкага міра" ! Барсел0х, су.чка шарлотка, морська свинка №23, попочленці лугандона гудвін і фатов, малолітній недоумок олень, дармоїд , виповзок дурмас та ще пару ждунів ! Якого хє.ра, ви, як портові шлюхи, чіпляєтесь та нав'язуєте себе ? Займіться, в кінці кінців, звичною для себе справою - випийте бояри під брюкву і грузді, набийте один одному рожі, пообнімайтеся з березками та проблюйтесь під ними, станцюйте "бариню" під балалайку - та мордою в багно ! Чи ви не ка.цапи, "мать вашу" !!!
Ответить
3
0
Gudvin85 (Киев)
05.03.2025 в 20:21
Такой большой список и все против твоих четырех аккаунтов. , собирись, тряпка, ты можешь больше, больше аккаунтов создать и тогда тебя/вас еще больше недолюбливать станут, а может и долюбливать
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0
4
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Просто Квашин (Харків)
05.03.2025 в 20:39
Срать я на тебе хотів, свинособака ! Тебе скоро піймають за підпал авто ЗСУ... Приємного відпочину в СІЗО, півнику...
 
2
0
Gudvin85 (Киев)
05.03.2025 в 20:47
Поймают, этого ты боишься, это прет из твоего подсознания? Ты когда на улицу выходишь, кроме платья еще и парик начни надевать, макияж новый сделай и будешь спать спокойно, только не перестарайся со штукатуркой, а то увлечешься и забирут тебя на фронт - будешь полевой женой
 
0
3
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Просто Квашин (Харків)
05.03.2025 в 20:51
Ти вже на СВО, свинособака ??? Чорний пакет взяв ??? Чи ми платити за нього повинні, ка.цап ???
 
1
0
Gudvin85 (Киев)
05.03.2025 в 21:07
Какашкин, еще раз спрошу, хоть уверен, что ты опять не ответишь: ты за войну?
 
0
1
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Просто Квашин (Харків)
05.03.2025 в 21:13
А що, свинособака, Україна напала на парешестан ??? У нас вибір є ??? Ніхто смердючим ка.цапам наші землі віддавати не буде ! Заруби собі на рилі !
 
1
0
oda1979 (Запорожье)
05.03.2025 в 20:09
Хегсет иными словами сказал, что администрация Байдена отлично подготовила армию США к противостоянию с Китаем?
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1
0
Gudvin85 (Киев)
05.03.2025 в 20:12
Нет, это означает, что в любом случае он не может сказать, что США не готово к войне с Китаем, да и Зеля уже билеты на самолет купил, не разворачивать же самолет на 180 градусов, тем более топлива до Китая может и не хватить
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0
3
andrey B
05.03.2025 в 20:14
лапотный зсперт в области политики и футбола.заглохни убогий
 
4
0
Gudvin85 (Киев)
05.03.2025 в 20:16
Андрюша Какашкин, учи китайский тебе на нем сделают предложение (ну как предложение - предупреждение)
 
0
7
fanatSD (донецк)
05.03.2025 в 20:20
проститутка сколько получаешь в рублях за свои высеры?
 
4
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fanatSD (донецк)
05.03.2025 в 20:21
гудвин-любитель вонючей паРАШИ
 
4
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oda1979 (Запорожье)
05.03.2025 в 20:24
Гудвин, т.е. ты хочешь сказать, что Трамп поставил на должность Пентагона человека, который врет? Чувак, у тебя биполярка. Это факт!
 
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Gudvin85 (Киев)
05.03.2025 в 20:24
Фанатик Какашкин, тебя выдают маты и отсутствие смысла в ваших буквах. Вот попробуй без мата и хоть с одним вежливым словом, может тогда над тобой перестанут смеяться и дочитают до конца твои опусы
 
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Gudvin85 (Киев)
05.03.2025 в 20:39
oda1979, я сказал то, что сказал. Во-первых, он не на должности Пентагона (нет такой должности) - он ГЛАВА Пентагона, во-вторых, как ГЛАВА Пентагона он ни при каких обстоятельствах не может сказать, что США НЕГОТОВО к войне с Китаем. Поэтому это штатный ответ, без альтернативы, из раздела ответов блондинок на конкурсах красоты - за мир во всем мире и всё. Нет в этом ответе смысла и веса, всё.
 
0
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Matachorros (Chicago)
05.03.2025 в 20:01
Смешно, боятся армию бомжей путлера, но при этом готовы воевать с Китаем...
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Просто Квашин (Харків)
05.03.2025 в 20:08
Не лести собі, свинособака путінська, ніхто вас, ка.цапів давно не боїться....
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2
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andrey B
05.03.2025 в 20:11
штык почисти скоро на пекин пойдёшь
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4
1
Gudvin85 (Киев)
05.03.2025 в 19:44
Ну а что он еще мог сказать, что не готовы???
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andrey B
05.03.2025 в 19:46
ты лопух дырявый тоже готовься.здесь ты мастер ......писать за миску похлёбки.
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Gudvin85 (Киев)
05.03.2025 в 20:02
Привет, Какашкину + трем его аккаунтам! Ж.0п@ не разорвется на четырех стульях одновременно сидеть. Как там у вас, команду гавкать на Трампа еще не отменили? Как называется позиция/поза, когда вы одновременно за и против Трампа - квантовая запутанность?
 
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andrey B
05.03.2025 в 20:10
привет и тебе гниль тупая.лизать трампу тебе и тебе подобным ослам ещё не надоело.ложил я на тебя и на твоего какашкина с прибором.сиди в норе ждун ......
 
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fanatSD (донецк)
05.03.2025 в 19:58
умник это и есть их главная проблема.главный балабол-президент и вся его команда такая же.способны только языками трепать-закончу войну одним звонком плешивому,за один день,за три дня?с эмигрантами и наркокартелями уже разобрались?пошлины против соседей ввели полегчало?сейчас они все хлопают в ладоши трампу и целуют его в зад.резвятся и веселятся.посмотрим чем закончите когда обделаетесь по уши.и где окажетесь со своим .....трампом
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fanatSD (донецк)
05.03.2025 в 19:41
канада,мексика,гренландия,китай?кто следующий? а не надорвётесь ребятки?когда сша воевали по настоящему без коалиций(кувейт,ирак,афганистан не в счёт)?во вьетнаме.и чем закончилось уже забыли?и всё из-за одного идиота-балабола пришедшего в белый дом.посмотреть бы на "героя"-шарлотку и прочих из чикаго и т.д. идущих в штыковую против желтолицых узкоглазых с трампом и маском со знаменем впереди.хоть поржём
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Gudvin85 (Киев)
05.03.2025 в 20:27
Так Украина, следующая. Зеля летит, чтобы ею торговать, разве не понятно???
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fanatSD (донецк)
05.03.2025 в 20:31
торгуешь здесь ты ..... своим ......ты сегодня дежурный в трамповской богадельне?пост принял?отдуваешься здесь за всех,где остальные шавки?ещё в пути.сиди молча рахит
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3
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Gudvin85 (Киев)
05.03.2025 в 20:43
А ты правда веришь, что после визита в США, Зеля с Гренландией вернется и Украины станет больше? Держим кулаки, чтобы до последней нитки не ободрали и остаться с тем, что есть, понятно?
 
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fanatSD (донецк)
05.03.2025 в 20:52
слышишь ты .....вонючий.гавкать не надоело падаль.останешься ты со своим обосранным нижним бельём.и будешь целовать трампа и путина в зад.догавкаешься и своё получишь
 
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Gudvin85 (Киев)
05.03.2025 в 21:09
Фанатик Какашкин, ты бы хоть раз пластинку сменил бы, а то все одно и тоже вопли и маты, без ответов и смысла
 
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