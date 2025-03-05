Советник Трампа сообщил о подготовке новых переговоров между Украиной и США

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волц говорит, что сейчас идет подготовка к новому раунду переговоров между Америкой и Украиной.

Читайте также США рассмотрят возобновление военной помощи Украине при условии успешных переговоров с Киевом

Об этом Волц сказал в общении с СМИ, чьи слова приводит корреспондент CBS News.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На вопрос о приостановлении США обмена разведданными с Украиной Волц сказал, что американская сторона "сделала шаг назад и ставит на паузу и пересматривает все аспекты этих отношений".

"Однако я только что имел телефонный разговор с моим коллегой, украинским советником по нацбезопасности. У нас идут хорошие переговоры о месте проведения следующего раунда переговоров, о составе делегаций и содержании. Поэтому только за последние 24 часа после публичного заявления Зеленского, и этих дальнейших разговоров, которые я сейчас продолжу после возвращения внутрь, думаю, что мы очень скоро увидим движение", – прокомментировал Волц.