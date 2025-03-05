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Советник Трампа сообщил о подготовке новых переговоров между Украиной и США

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Идут "хорошие переговоры" о месте проведения следующего раунда переговоров

Советник Трампа сообщил о подготовке новых переговоров между Украиной и США

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волц говорит, что сейчас идет подготовка к новому раунду переговоров между Америкой и Украиной.

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Об этом Волц сказал в общении с СМИ, чьи слова приводит корреспондент CBS News.

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На вопрос о приостановлении США обмена разведданными с Украиной Волц сказал, что американская сторона "сделала шаг назад и ставит на паузу и пересматривает все аспекты этих отношений".

"Однако я только что имел телефонный разговор с моим коллегой, украинским советником по нацбезопасности. У нас идут хорошие переговоры о месте проведения следующего раунда переговоров, о составе делегаций и содержании. Поэтому только за последние 24 часа после публичного заявления Зеленского, и этих дальнейших разговоров, которые я сейчас продолжу после возвращения внутрь, думаю, что мы очень скоро увидим движение", – прокомментировал Волц.

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Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
05.03.2025 в 20:29
Шо он туда-сюда катается, деньги американских налогоплатильщиков тратит?
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0
3
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
05.03.2025 в 20:29
Шо он туда-сюда катается, деньги американских налогоплатильщиков тратит?
Ответить
0
3

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