Советник Трампа сообщил о подготовке новых переговоров между Украиной и США
Идут "хорошие переговоры" о месте проведения следующего раунда переговоров
Getty Images/Global Images Ukraine
Советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волц говорит, что сейчас идет подготовка к новому раунду переговоров между Америкой и Украиной.
Об этом Волц сказал в общении с СМИ, чьи слова приводит корреспондент CBS News.
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На вопрос о приостановлении США обмена разведданными с Украиной Волц сказал, что американская сторона "сделала шаг назад и ставит на паузу и пересматривает все аспекты этих отношений".
"Однако я только что имел телефонный разговор с моим коллегой, украинским советником по нацбезопасности. У нас идут хорошие переговоры о месте проведения следующего раунда переговоров, о составе делегаций и содержании. Поэтому только за последние 24 часа после публичного заявления Зеленского, и этих дальнейших разговоров, которые я сейчас продолжу после возвращения внутрь, думаю, что мы очень скоро увидим движение", – прокомментировал Волц.
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