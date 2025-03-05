"Это был пик моей популярности", - журналист рассказал, как Шева в прямом эфире украл у него кошелек

Журналист Николай Васильков вспомнил забавный случай, который произошел между ним и легендарным украинским форвардом Андреем Шевченко в 2010 году.

Эпизод произошел после матча "Динамо" и бельгийского "Гента" (3:0) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Тогда Шевченко решил пошутить над своим давним товарищем и вытащил кошелек из кармана Василькова.

"Это был матч против "Гента", 2010 год. Мы были тогда вещателями с ICTV. Я долго на поле после игры качал на включении Газзаева [к тому времени главный тренер "Динамо"]. А у нас на матчах от "Третього тайму" и "Іншого футболу" работали так называемые агенты: агент Киллер, агент Энрике, агент Ахава.

И вот Энрике привлек на включку Шеву. Я Андрея не видел, он стоял и ждал, когда я уже кончу с Газзаевым. А у меня сзади торчит лопатник из кармана.

И когда Шевченко меня приобнял, я того не почувствовал, что он у меня из кармана потащил. Я только понял, что он меня сзади похлопал. А потом в конце диалога получает лопатник и говорит: "Ты ничего не забыл?".

У меня есть немало примеров в карьере журналиста, которыми я могу гордиться, где я был на высоте, но реально знаменитым и узнаваемым я стал только в тот момент, когда Шева вытащил мой лопатник.

Этот эпизод даже включили в нарезку лучших событий года на одном из телеканалов Северной Америки! Шевченко на эфире BBC в Англии качали на тему: "А как случилось, что ты у своего одноклассника украл кошелек?".

Если у меня кто-то брал интервью или я с кем-то записывал, все мне говорили: "Ну что, может тебе своего лопатникаа подогнать?". Это был пик моей популярности в жизни", - рассказал Васильков.