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Макрон: Франция соберет начальников штабов стран, готовых отправить контингент в Украину

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Но речь идет пока что о миротворческой миссии

Макрон: Франция соберет начальников штабов стран, готовых отправить контингент в Украину

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Франция запланировала встречу начальников штабов стран, которые могут помочь Украине. Она состоится на следующей неделе.

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Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Le Monde.

Макрон допустил, что мир в Украине, вероятно, потребует размещения в стране европейских солдат, которые "не пойдут воевать на линию фронта, а, наоборот, будут находиться там после подписания мирного соглашения, чтобы гарантировать его полное соблюдение".

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По его словам, на следующей неделе он соберет в Париже "начальников штабов стран, которые хотят взять на себя ответственность в этом отношении".

Напомним, страны Европы сейчас обсуждают возможную отправку своего контингента в Украину. Это возможно только после того, как Украина и Россия подпишут мирное соглашение.

Ожидается, что такой контингент поможет сдержать Россию от повторного нападения на Украину.

Но, согласно слухам, которые появляются в западных СМИ, пока страны Европы готовы выделить до 30 тысяч солдат для отправки в Украину.

При этом Россия продолжает выступать против такой идеи, поскольку на ее границах фактически разместят войска стран НАТО.

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Комментарии
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Matachorros (Chicago)
05.03.2025 в 22:26
Давай Эмануэль, запад срочно нуждается в настоящем лидере.
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
05.03.2025 в 22:26
Давай Эмануэль, запад срочно нуждается в настоящем лидере.
Ответить
0
0

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