Макрон: Франция соберет начальников штабов стран, готовых отправить контингент в Украину
Но речь идет пока что о миротворческой миссии
фото из свободных источников
Франция запланировала встречу начальников штабов стран, которые могут помочь Украине. Она состоится на следующей неделе.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Le Monde.
Макрон допустил, что мир в Украине, вероятно, потребует размещения в стране европейских солдат, которые "не пойдут воевать на линию фронта, а, наоборот, будут находиться там после подписания мирного соглашения, чтобы гарантировать его полное соблюдение".
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По его словам, на следующей неделе он соберет в Париже "начальников штабов стран, которые хотят взять на себя ответственность в этом отношении".
Напомним, страны Европы сейчас обсуждают возможную отправку своего контингента в Украину. Это возможно только после того, как Украина и Россия подпишут мирное соглашение.
Ожидается, что такой контингент поможет сдержать Россию от повторного нападения на Украину.
Но, согласно слухам, которые появляются в западных СМИ, пока страны Европы готовы выделить до 30 тысяч солдат для отправки в Украину.
При этом Россия продолжает выступать против такой идеи, поскольку на ее границах фактически разместят войска стран НАТО.
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