Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Есть погибшие и раненые

Вечером 5 марта россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

Читайте также Советник Трампа сообщил о подготовке новых переговоров между Украиной и США

"Произошел пожар. Повреждена гражданская инфраструктура. Вероятно, под завалами могут быть люди. Информацию о последствиях уточняем", - отметил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Впоследствии он сообщил, что вследствие атаки пострадали 2 человека.

"Пока известно о двух пострадавших в Кривом Роге. Это 43-летний мужчина и 49-летняя женщина. Оба в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - рассказал Лысак.

По состоянию на 22:47 вследствие атаки по Кривому Рогу 1 человек погиб и 3 пострадали, двое из них в тяжелом состоянии.