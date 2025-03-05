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Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Есть погибшие и раненые

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Террор продолжается

Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Есть погибшие и раненые

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Вечером 5 марта россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

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"Произошел пожар. Повреждена гражданская инфраструктура. Вероятно, под завалами могут быть люди. Информацию о последствиях уточняем", - отметил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Впоследствии он сообщил, что вследствие атаки пострадали 2 человека.

"Пока известно о двух пострадавших в Кривом Роге. Это 43-летний мужчина и 49-летняя женщина. Оба в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - рассказал Лысак.

По состоянию на 22:47 вследствие атаки по Кривому Рогу 1 человек погиб и 3 пострадали, двое из них в тяжелом состоянии.

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