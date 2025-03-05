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Белый дом: Приостановка помощи Украине - это пауза для пересмотра

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Белый дом: Приостановка помощи Украине - это пауза для пересмотра

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

США приостановили военную помощь Украине для ее пересмотра.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Fox News.

"Советник по нацбезопасности сказал мне, что они приостановили или пересматривают финансирование для Украины, как вы видели, паузу в финансировании", - сказала она.

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По вопросу остановки обмена разведданными с Украиной, Левитт переадресовала журналистов в Совет национальной безопасности или в ЦРУ.

"Что касается вопросов разведки, я бы отправила вас либо в Совет национальной безопасности, либо в ЦРУ", - сказала она.

На вопрос, рассматривается ли возможность отмены или возобновления военной помощи США, которая была приостановлена, для Украины, Левитт сказала, что это пауза.

"Это пауза для просмотра", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.

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