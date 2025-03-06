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1140 оккупантов и две системы ПВО. Генштаб сообщил о вражеских потерях за сутки

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209 единиц техники

1140 оккупантов и две системы ПВО. Генштаб сообщил о вражеских потерях за сутки

Угруповання Об'єднаних сил

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В течение суток Силы обороны ликвидировали 1140 захватчиков, 5 танков, 21 артсистему и 2 средства ПВО.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери российской армии с 24.02.22 по 06.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 881 800 (+1140) чел,
  • танков - 10261 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 21311 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 24108 (+21) ед,
  • РСЗО - 1306 (+0) ед,
  • средства ПВО - 1096 (+2) ед,
  • самолетов - 370 (+0) ед,
  • вертолетов - 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 27929 (+80),
  • крылатые ракеты - 3085 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 39606 (+94) ед,
  • специальная техника - 3769 (+0).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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