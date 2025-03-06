1140 оккупантов и две системы ПВО. Генштаб сообщил о вражеских потерях за сутки
209 единиц техники
Угруповання Об'єднаних сил
В течение суток Силы обороны ликвидировали 1140 захватчиков, 5 танков, 21 артсистему и 2 средства ПВО.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери российской армии с 24.02.22 по 06.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 881 800 (+1140) чел,
- танков - 10261 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 21311 (+7) ед,
- артиллерийских систем - 24108 (+21) ед,
- РСЗО - 1306 (+0) ед,
- средства ПВО - 1096 (+2) ед,
- самолетов - 370 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 27929 (+80),
- крылатые ракеты - 3085 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 39606 (+94) ед,
- специальная техника - 3769 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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