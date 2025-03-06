"Мир не может означать капитуляцию Украины". Зеленский отреагировал на слова Макрона
Позиции сходятся
Zelenskiy Official
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидера Франции Эммануэля Макрона за его четкое видение для достижения мира.
"Благодарен Эмманюэлю Макрону за его четкое видение и наши совместные усилия для достижения мира. Мир должен быть настоящим, а не просто словом: он не может означать капитуляцию или распад Украины. Он должен быть справедливым, надежным и длительным, а этого можно достичь только при условии прочных и долгосрочных гарантий безопасности для Украины, Европы и всего мира.
Мы глубоко ценим лидерство и усилия каждого, кто поддерживает Украину и укрепляет обороноспособность Европы. С нетерпением ждем совместной работы над шагами к миру в ближайшие дни", - написал глава государства в соцсети X.
Вчера, 5 марта, президент Франции Эмануэль Макрон
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