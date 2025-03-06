  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россия запустила ночью 112 БПЛА и две ракеты. Как отработало украинское ПВО?
В тренде

Россия запустила ночью 112 БПЛА и две ракеты. Как отработало украинское ПВО?

Общие новости

Худшая ситуация - в Кривом Роге

Россия запустила ночью 112 БПЛА и две ракеты. Как отработало украинское ПВО?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ночь на 6 марта враг атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 112-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Читайте такжеРоссияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Есть погибшие и раненые

Подтверждено сбитие 68-ми шахедов и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской и Одесской областях. 43 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Одесская и Днепропетровская области.

По теме
yellow-arrow
"Буквально перед ударом...". Зеленский отреагировал на обстрел отеля в Кривом Роге
yellow-arrow
"Мир не может означать капитуляцию Украины". Зеленский отреагировал на слова Макрона
yellow-arrow
1140 оккупантов и две системы ПВО. Генштаб сообщил о вражеских потерях за сутки
Shahed-136 ПВО война с россией ракетная атака БПЛА
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fatov1986 (Лондон)
06.03.2025 в 10:05
На троечку отработало
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
fatov1986 (Лондон)
06.03.2025 в 10:05
На троечку отработало
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости