Россия запустила ночью 112 БПЛА и две ракеты. Как отработало украинское ПВО?
Худшая ситуация - в Кривом Роге
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В ночь на 6 марта враг атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 112-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Подтверждено сбитие 68-ми шахедов и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской и Одесской областях. 43 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).
Вследствие вражеской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Одесская и Днепропетровская области.
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