"Буквально перед ударом...". Зеленский отреагировал на обстрел отеля в Кривом Роге

Россия ударила по гостинице в Кривом Роге баллистикой вечером 5 марта. Под удар попали волонтеры. Среди них были иностранцы.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Буквально перед ударом в отель заселились волонтеры одной из гуманитарных организаций - граждане Украины, Соединенных Штатов, Великобритании. Они выжили, потому что успели спуститься из номеров. Но, к сожалению, четыре человека были убиты этим ударом. Мои соболезнования родным и близким.

Всего более 30 человек были ранены, всем оказана необходимая помощь. Повреждено ударом много гражданских объектов вокруг отеля. Спасатели до сих пор работают на месте - все службы", - написал глава государства в Facebook.