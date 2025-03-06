"Буквально перед ударом...". Зеленский отреагировал на обстрел отеля в Кривом Роге
Более 30 человек получили ранения
Дніпропетровська ОДА
Россия ударила по гостинице в Кривом Роге баллистикой вечером 5 марта. Под удар попали волонтеры. Среди них были иностранцы.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Буквально перед ударом в отель заселились волонтеры одной из гуманитарных организаций - граждане Украины, Соединенных Штатов, Великобритании. Они выжили, потому что успели спуститься из номеров. Но, к сожалению, четыре человека были убиты этим ударом. Мои соболезнования родным и близким.
Всего более 30 человек были ранены, всем оказана необходимая помощь. Повреждено ударом много гражданских объектов вокруг отеля. Спасатели до сих пор работают на месте - все службы", - написал глава государства в Facebook.
По информации ГСЧС, в Кривом Роге также повреждены 14 многоквартирных домов, отделение почты, дом культуры, 12 магазинов, 19 автомобилей.
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