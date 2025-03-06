Команда Трампа провела тайные переговоры с оппонентами Зеленского - Politico
Инсайд от авторитетного издания
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Четверо высокопоставленных представителей из окружения президента США Дональда Трампа провели секретные переговоры с некоторыми из главных политических оппонентов президента Владимира Зеленского в Киеве. Об этом пишет Politico.
По информации издания, высокопоставленные чиновники Трампа провели переговоры с Юлией Тимошенко и высокопоставленными членами партии Петра Порошенко. Дискуссии были сосредоточены на том, может ли Украина провести быстрые президентские выборы.
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И Тимошенко, и Порошенко публично выступали против проведения выборов до завершения боевых действий. Тем не менее, "люди Порошенко и Тимошенко, они все разговаривают с Trump World, позиционируя себя как людей, с которыми было бы легче работать. И людей, которые согласились бы на многие вещи, на которые не соглашается Зеленский", - сказал Politico эксперт по внешней политике США от Республиканской партии.
25 февраля Верховная Рада со второй попытки поддержала постановление о легитимности Владимира Зеленского на посту президента. В нем также отмечается невозможность проведения выборов во время войны.
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