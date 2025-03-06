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США разрушают мировой порядок - Залужный

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США разрушают мировой порядок - Залужный

Getty Images/Global Images Ukraine

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Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный обвинил США в "разрушении мирового порядка". Об этом он заявил во время выступления в Королевском институте международных отношений (Chatham House).

"Это не просто ось зла, которая пытается пересмотреть мировой порядок... США разрушают мировой порядок. Очевидно, что Белый дом поставил под сомнение единство всего западного мира. И теперь Вашингтон пытается делегировать вопросы безопасности Европе без участия США", - приводит слова Залужного The Times.

Во время своего выступления он также предупредил, что НАТО может прекратить свое существование, а Россия придет за Европой.

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение о прекращении военной помощи Украине после напряженного разговора в Вашингтоне с президентом Владимиром Зеленским.

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Источник:
The Times
Опубликовал: Александр Бураков
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