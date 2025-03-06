Трамп лишит правого статуса украинских беженцев в США - Reuters
Усложнится положение не только украинцев
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Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус около 240 000 украинцев, бежавших от войны с Россией, что может привести к ускоренному процессу депортации. Об этом информирует Reuters.
По словам источников издания, власти США могут прибегнуть к этому шагу уже в апреле.
Отмечается, что отказ от защиты для украинцев был запланирован еще до публичной ссоры Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.
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Это также является частью общей политики Трампа по сокращению правовой поддержки более 1,8 миллиона мигрантов, которых допускали в США по программам гуманитарной помощи, начатыми администрацией Байдена. Среди них - кубинцы, гаитяне, никаргуанцы, венесуэльцы и афганцы, которые спасались от режима талибов.
В середине января при администрации Джо Байдена Министерство внутренней безопасности США объявило о продлении на 18 месяцев (до октября 2026 года) временного защищенного статуса (TPS) для украинцев, которые уже находятся в США в связи с продолжающейся войной.
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