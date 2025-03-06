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Залужный назвал потери Украины в войне против России

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Экс-главком ВСУ назвал свои цифры

Залужный назвал потери Украины в войне против России

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что численность потерь украинской армии на этом этапе войны с РФ является "критической точкой".

Об этом он сказал во время выступления в Школе публичного управления Украинского Католического Университета, сообщает Цензор.НЕТ.

"Посчитайте, что такое 50 тыс. из 5,5 млн человек, стоявших на учете. Результат равен нулю, потому что это критическая точка. Которую, мне кажется, мы вряд ли перейдем. А вместе с тем война изменилась под влиянием двух факторов. Первый - это демография. Обращаю внимание: 50 тысяч убитыми в Украине и более 300 тысяч раненых", - подчеркнул он.

По словам бывшего главкома, у РФ также очень весомые потери. И хотя она имеет значительно лучшую демографическую ситуацию, "для них тоже критическая масса минимум в 250 тысяч погибших".

"Это не значит, что они не могут пойти сетками половить (мужчин - ред.), чтобы отправить на фронт. Могут. Они даже могут их красиво строем повести на фронт, потому что это тирания. Они это могут сделать. Но будут ли они воевать? Это другое дело", - добавил Залужный.

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1 голосов
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
06.03.2025 в 17:10
Путінські прихильники ! Любителі "руZZкага міра" ! Барсел0х, су.чка шарлотка, морська свинка №23, попочленці лугандона гудвін і фатов, малолітній недоумок олень, дармоїд , виповзок дурмас, ма.нда.хє.рос та ще пару ждунів ! Якого хє.ра, ви, як портові шлюхи, чіпляєтесь та нав'язуєте себе ? Займіться, в кінці кінців, звичною для себе справою - випийте бояри під брюкву і грузді, набийте один одному рожі, пообнімайтеся з березками та проблюйтесь під ними, станцюйте "бариню" під балалайку - та мордою в багно ! Чи ви не ка.цапи, "мать вашу" !!!
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Комментарии 21
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Просто Квашин (Харків)
06.03.2025 в 17:10
Путінські прихильники ! Любителі "руZZкага міра" ! Барсел0х, су.чка шарлотка, морська свинка №23, попочленці лугандона гудвін і фатов, малолітній недоумок олень, дармоїд , виповзок дурмас, ма.нда.хє.рос та ще пару ждунів ! Якого хє.ра, ви, як портові шлюхи, чіпляєтесь та нав'язуєте себе ? Займіться, в кінці кінців, звичною для себе справою - випийте бояри під брюкву і грузді, набийте один одному рожі, пообнімайтеся з березками та проблюйтесь під ними, станцюйте "бариню" під балалайку - та мордою в багно ! Чи ви не ка.цапи, "мать вашу" !!!
Ответить
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Gudvin85 (Киев)
06.03.2025 в 17:25
Можно короче: 11 человек против твоих 4 аккаунтов.
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Просто Квашин (Харків)
06.03.2025 в 17:26
Gudvin85 (Горлівка) -- колишній попочленець армії лугандона, до цього різноробочий овощебази м.Горлівка, після боїв зі славними ЗСУ позбавився пів дупи, та частини причандала. Це є причиною агресивних і постійних нападок на українців. На сьогоднішній день є мийщиком посуду в столовій, де харчуються кадирівці. Так як після поранення він не отримує ні копійки від бандформування лугандона, то вимушений надавати послуги сексуального характеру для кадирівських козо.йо.бів...
 
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Gudvin85 (Киев)
06.03.2025 в 17:44
Тьфу, та тебя еще раз
 
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Djon (Україна)
06.03.2025 в 16:58
брехня
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Просто Квашин (Харків)
06.03.2025 в 17:09
П,Н,Х, ка.цапський прихвостень !
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oda1979 (Запорожье)
06.03.2025 в 16:56
Три дурачка на вахте:))
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3
Gudvin85 (Киев)
06.03.2025 в 17:15
Ты, Какашкин и Жужа
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2
avatar
Просто Квашин (Харків)
06.03.2025 в 17:22
Gudvin85 (Горлівка) -- колишній попочленець армії лугандона, до цього різноробочий овощебази м.Горлівка, після боїв зі славними ЗСУ позбавився пів дупи, та частини причандала. Це є причиною агресивних і постійних нападок на українців. На сьогоднішній день є мийщиком посуду в столовій, де харчуються кадирівці. Так як після поранення він не отримує ні копійки від бандформування лугандона, то вимушений надавати послуги сексуального характеру для кадирівських козо.йо.бів...
 
0
2
Gudvin85 (Киев)
06.03.2025 в 17:23
О, ябида пришла. Сам дурак
 
1
3
dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.03.2025 в 16:54
Вранье, как обычно. Ничего нового под солнцем.
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4
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жажа_the_best (Харьков)
06.03.2025 в 17:04
сдохни п и дар!
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3
1
fanatSD (донецк)
06.03.2025 в 17:40
е....о прикрой падаль
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2
1
Gudvin85 (Киев)
06.03.2025 в 16:52
Зеленского готовиться сменить. Победит тот, кто скажет меньше. Ждемс ответа от Зеленского
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2
7
fanatSD (донецк)
06.03.2025 в 17:40
чмо лапотное ты своих ......посчитай
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4
2
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Bаrcelinius
06.03.2025 в 16:51
Пошли предвыборные мансы...
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2
5
Caballero (DC)
06.03.2025 в 17:24
Олеже, чому нема жодної твоєї репліки стосовно матчу твого Кривбасу з Шахтарем? Чому ти мастурбуєш і фонтануєш жовч на далекі від тебе теми?
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1
4
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Просто Квашин (Харків)
06.03.2025 в 17:35
Пархатий жит ніколи не був футбольним вболівальником ! Він косить під фана барси, щоб продвигати на цьому жовтому ресурсі "руZZкий мір" та путінські ІПСО... Він рік не міг запам'ятати гравців барси, часто плутав з гравцями РЕАЛА. Як можна фану не дивитись футбол команди з рідного міста, не знати результатів команди та гравців. Зате пархатий путініст завжди вставить свій путінський маклак в політичну тему, буде гадити на українців та УКраїну....
 
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Просто Квашин (Харків)
06.03.2025 в 17:25
Манці були, пархатий зрадник, коли ти вчора навів ракету на Кривий Ріг !!! Загинули люди !!! Скільки отримав від куратора, пі.дор ???
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fanatSD (донецк)
06.03.2025 в 17:41
петух биробиджанский
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Просто Квашин (Харків)
06.03.2025 в 17:59
Затихарився пі.дор...
 
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