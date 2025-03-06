Залужный назвал потери Украины в войне против России

Бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что численность потерь украинской армии на этом этапе войны с РФ является "критической точкой".

Об этом он сказал во время выступления в Школе публичного управления Украинского Католического Университета, сообщает Цензор.НЕТ.

"Посчитайте, что такое 50 тыс. из 5,5 млн человек, стоявших на учете. Результат равен нулю, потому что это критическая точка. Которую, мне кажется, мы вряд ли перейдем. А вместе с тем война изменилась под влиянием двух факторов. Первый - это демография. Обращаю внимание: 50 тысяч убитыми в Украине и более 300 тысяч раненых", - подчеркнул он.

По словам бывшего главкома, у РФ также очень весомые потери. И хотя она имеет значительно лучшую демографическую ситуацию, "для них тоже критическая масса минимум в 250 тысяч погибших".

"Это не значит, что они не могут пойти сетками половить (мужчин - ред.), чтобы отправить на фронт. Могут. Они даже могут их красиво строем повести на фронт, потому что это тирания. Они это могут сделать. Но будут ли они воевать? Это другое дело", - добавил Залужный.