Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер сообщил, что начало поставок истребителей F-16 в Украину отсрочено до 2026 года.

Заявление было сделано перед встречей с другими лидерами Европейского Союза в Брюсселе, передает "Европейская правда".

По его словам, задержка с началом поставок связана с тем, что Бельгия ожидает получения новых истребителей F-35, которые должны заменить нынешний парк F-16.

Де Вевер не предоставил других подробностей относительно ожидаемого прибытия истребителей F-35.