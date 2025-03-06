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Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года

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Из-за задержек с поставками истребителей F-35

Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер сообщил, что начало поставок истребителей F-16 в Украину отсрочено до 2026 года.

Заявление было сделано перед встречей с другими лидерами Европейского Союза в Брюсселе, передает "Европейская правда".

По его словам, задержка с началом поставок связана с тем, что Бельгия ожидает получения новых истребителей F-35, которые должны заменить нынешний парк F-16.

Де Вевер не предоставил других подробностей относительно ожидаемого прибытия истребителей F-35.

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