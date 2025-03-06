Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года
Из-за задержек с поставками истребителей F-35
Getty Images / Global Images Ukraine
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер сообщил, что начало поставок истребителей F-16 в Украину отсрочено до 2026 года.
Заявление было сделано перед встречей с другими лидерами Европейского Союза в Брюсселе, передает "Европейская правда".
По его словам, задержка с началом поставок связана с тем, что Бельгия ожидает получения новых истребителей F-35, которые должны заменить нынешний парк F-16.
Де Вевер не предоставил других подробностей относительно ожидаемого прибытия истребителей F-35.
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