Снова более тысячи оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях врага в войне
209 единиц техники
Генштаб ЗСУ
За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 1150 оккупантов, 3 танка, 23 бронемашины и 26 артсистем.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери российской армии с 24.02.22 по 07.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 882950 (+1150)
- танков - 10264 (+3)
- боевых бронированных машин - 21334 (+23)
- артиллерийских систем - 24124 (+16)
- РСЗВ/MLRS - 1306 (+0)
- средства ПВО - 1096 (+0)
- самолетов - 370 (+0)
- вертолетов - 331 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 28024 (+95)
- крылатые ракеты - 3085 (+0)
- корабли/катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 39678 (+72)
- специальная техника - 3769 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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