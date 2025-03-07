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Снова более тысячи оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях врага в войне

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209 единиц техники

Снова более тысячи оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях врага в войне

Генштаб ЗСУ

Новина українською

За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 1150 оккупантов, 3 танка, 23 бронемашины и 26 артсистем.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери российской армии с 24.02.22 по 07.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 882950 (+1150)
  • танков - 10264 (+3)
  • боевых бронированных машин - 21334 (+23)
  • артиллерийских систем - 24124 (+16)
  • РСЗВ/MLRS - 1306 (+0)
  • средства ПВО - 1096 (+0)
  • самолетов - 370 (+0)
  • вертолетов - 331 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 28024 (+95)
  • крылатые ракеты - 3085 (+0)
  • корабли/катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 39678 (+72)
  • специальная техника - 3769 (+0).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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