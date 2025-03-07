Премьер Италии предложила распространить пятую статью НАТО на Украину без членства в Альянсе
Выход из тупика?
Getty Images/Global Images Ukraine
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила распространить действие 5-й статьи НАТО о коллективной безопасности на Украину без членства в Альянсе.
Об этом она сказала во время общения с журналистами на саммите лидеров ЕС в Брюсселе.
"Центральным вопросом является мир в Украине, и я думаю, что мы все должны прилагать все возможные усилия для содействия мирному процессу, приветствуя американскую инициативу и всех, кто хочет достичь мирного процесса. Но справедливый мир требует четких гарантий безопасности.
Далее уже есть разные способы реализации, и мы работаем над своими предложениями. Но, по моему мнению, отправка неопределенных военных контингентов, британских или любых других, является самым сложным и, возможно, наименее эффективным решением. Я об этом говорила, повторяла и также исключала возможность того, что в этом контексте могут быть направлены итальянские военные.
Другое дело - это вопрос миротворческих миссий ООН, но это совсем другая тема, ведь такие миссии разворачиваются, когда мирный процесс уже начат.
Пятая статья - это не то же самое, что вступление в НАТО, но речь идет о распространении на Украину такого же зонтика безопасности, который имеют страны НАТО. Это обеспечило бы стабильные, долговременные и реальные гарантии безопасности, больше чем некоторые из предложений, которые я вижу сейчас. Поэтому это одно из предложений, которое мы выдвигаем", - считает Мелони.
Также ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова рассмотреть возможность размещения ядерного оружия на территории своих союзников.
Популярное сейчас
- Известны оценки Довбика и Яремчука в матчах Лиги Европы
- На следующей неделе. Зеленский анонсировал встречу Украины и США в Саудовской Аравии
- Ига Швёнтек: Возможно, из-за Фонсеки начну смотреть больше матчей ATP
- Зеленский: Партнерские отношения между Украиной и США – достаточно крепкие. Я уверен, что наше сотрудничество продолжится
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ
Комментарии 1