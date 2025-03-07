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Премьер Италии предложила распространить пятую статью НАТО на Украину без членства в Альянсе

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Премьер Италии предложила распространить пятую статью НАТО на Украину без членства в Альянсе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила распространить действие 5-й статьи НАТО о коллективной безопасности на Украину без членства в Альянсе.

Об этом она сказала во время общения с журналистами на саммите лидеров ЕС в Брюсселе.

"Центральным вопросом является мир в Украине, и я думаю, что мы все должны прилагать все возможные усилия для содействия мирному процессу, приветствуя американскую инициативу и всех, кто хочет достичь мирного процесса. Но справедливый мир требует четких гарантий безопасности.

Далее уже есть разные способы реализации, и мы работаем над своими предложениями. Но, по моему мнению, отправка неопределенных военных контингентов, британских или любых других, является самым сложным и, возможно, наименее эффективным решением. Я об этом говорила, повторяла и также исключала возможность того, что в этом контексте могут быть направлены итальянские военные.

Другое дело - это вопрос миротворческих миссий ООН, но это совсем другая тема, ведь такие миссии разворачиваются, когда мирный процесс уже начат.

Пятая статья - это не то же самое, что вступление в НАТО, но речь идет о распространении на Украину такого же зонтика безопасности, который имеют страны НАТО. Это обеспечило бы стабильные, долговременные и реальные гарантии безопасности, больше чем некоторые из предложений, которые я вижу сейчас. Поэтому это одно из предложений, которое мы выдвигаем", - считает Мелони.

Также ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова рассмотреть возможность размещения ядерного оружия на территории своих союзников.

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Источник:
Giorgia Meloni
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
07.03.2025 в 09:26
Как эти тупые трамписты заипали
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
07.03.2025 в 09:26
Как эти тупые трамписты заипали
Ответить
0
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