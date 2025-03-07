Россия запустила 194 БПЛА и пять типов ракет по Украине. Результаты работы ПВО

В ночь на 7 марта российские оккупанты осуществили комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры. Основной акцент удара - по объектам газодобывающей промышленности Украины.

По предварительным данным радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 261 средства воздушного нападения противника - 67 ракет различных типов и 194 ударных БпЛА и беспилотников-имитаторов различных типов, в частности:

35 крылатых ракет Х-101/Х-55см;

8 крылатых ракет Калибр;

3 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

4 зенитных управляемых ракет С-300;

8 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

194 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов.

Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. Также привлекалась и истребительная авиация, в частности самолеты F-16 и Mirage-2000. Стоит отметить, что французские истребители, которые только месяц назад прибыли в Украину, впервые приняли участие в отражении вражеской воздушной атаки.

Сейчас подтверждено сбитие 134 воздушных целей:

25 крылатых ракет Х-101/Х-55см;

8 крылатых ракет Калибр;

1 управляемой авиационной ракеты Х-59/69;

100 ударных БпЛА типа Shahed (дронов других типов).

Кроме того, до десяти вражеских ракет (не входят в статистику сбитых) - не достигли своих целей.

86 дронов-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).