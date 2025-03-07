"Задача - заставить Россию остановить войну". Зеленский отреагировал на комбинированный удар по Украине

Первым шагом к установлению реального мира должно стать принуждение России к прекращению "ударов против жизни". Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский после очередной атаки оккупантов по энергетике.

"Под ударом были различные объекты в нескольких регионах - в Одесской, Полтавской, Черниговской, Тернопольской областях. В целом россияне применили почти 70 ракет - крылатых и баллистических, а также почти две сотни ударных дронов. Все это - против инфраструктуры, которая обеспечивает нормальную жизнь. Сейчас всюду, где нужно, продолжаются ремонтные и восстановительные работы. К сожалению, есть повреждения и обычных жилых зданий. В Харькове российская ракета попала рядом с домом. Люди пострадали. Оказывается необходимая помощь.

Для защиты украинского неба сегодня были задействованы самолеты F-16 и предоставленные Францией Mirage-2000. В частности "миражи" успешно отработали против российских крылатых ракет. Спасибо! Также отмечу за результат наши зенитные ракетные войска, армейскую авиацию, все наши подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.



Первыми шагами для установления реального мира должно быть принуждение единственного источника этой войны, то есть России, к прекращению именно таких ударов против жизни. И это реально проконтролировать. Тишину в небе - запрет на использование ракет, дальнобойных дронов и авиабомб. А также тишину на море - реальную гарантию нормального судоходства. Украина готова пройти путь к миру, и именно Украина хочет мира с первой же секунды этой войны. Задача - заставить Россию остановить войну", - написал глава государства в Telegram.