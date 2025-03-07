  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Задача - заставить Россию остановить войну". Зеленский отреагировал на комбинированный удар по Украине
В тренде

"Задача - заставить Россию остановить войну". Зеленский отреагировал на комбинированный удар по Украине

Общие новости

Подробности налёта

"Задача - заставить Россию остановить войну". Зеленский отреагировал на комбинированный удар по Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Первым шагом к установлению реального мира должно стать принуждение России к прекращению "ударов против жизни". Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский после очередной атаки оккупантов по энергетике.

"Под ударом были различные объекты в нескольких регионах - в Одесской, Полтавской, Черниговской, Тернопольской областях. В целом россияне применили почти 70 ракет - крылатых и баллистических, а также почти две сотни ударных дронов. Все это - против инфраструктуры, которая обеспечивает нормальную жизнь. Сейчас всюду, где нужно, продолжаются ремонтные и восстановительные работы. К сожалению, есть повреждения и обычных жилых зданий. В Харькове российская ракета попала рядом с домом. Люди пострадали. Оказывается необходимая помощь.

Для защиты украинского неба сегодня были задействованы самолеты F-16 и предоставленные Францией Mirage-2000. В частности "миражи" успешно отработали против российских крылатых ракет. Спасибо! Также отмечу за результат наши зенитные ракетные войска, армейскую авиацию, все наши подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

Первыми шагами для установления реального мира должно быть принуждение единственного источника этой войны, то есть России, к прекращению именно таких ударов против жизни. И это реально проконтролировать. Тишину в небе - запрет на использование ракет, дальнобойных дронов и авиабомб. А также тишину на море - реальную гарантию нормального судоходства. Украина готова пройти путь к миру, и именно Украина хочет мира с первой же секунды этой войны. Задача - заставить Россию остановить войну", - написал глава государства в Telegram.

Читайте такжеРоссия запустила 194 БПЛА и пять типов ракет по Украине. Результаты работы ПВО

По теме
yellow-arrow
Россия запустила 194 БПЛА и пять типов ракет по Украине. Результаты работы ПВО
yellow-arrow
Премьер Италии предложила распространить пятую статью НАТО на Украину без членства в Альянсе
yellow-arrow
Снова более тысячи оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях врага в войне
Украина Владимир Зеленский Укрэнерго война с россией ракетная атака
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fanatSD (донецк)
07.03.2025 в 12:35
нужно просто отвечать тем же.всем чем можно.око за око,зуб за зуб.по другому не получится.всё время нужно отвечать ударом на удар.
Ответить
2
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
fanatSD (донецк)
07.03.2025 в 12:35
нужно просто отвечать тем же.всем чем можно.око за око,зуб за зуб.по другому не получится.всё время нужно отвечать ударом на удар.
Ответить
2
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
07.03.2025 в 12:38
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости